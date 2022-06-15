Ракети Harpoon, снаряди до РСЗВ та артилерії: США оголосять нову військову допомогу Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, сума нової військової допомоги становить приблизно $1 млрд і буде розділена на дві категорії. Україна отримає надлишкові засоби оборони й інше озброєння, зокрема, протикорабельні ракетні установки Harpoon, які захистять узбережжя.

Білий Дім у середу, 15 червня, має оголосити нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд. До нього увійдуть протикорабельні ракетні системи, артилерійські ракети та снаряди для гаубиць. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на джерела.

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Пакет допомоги може бути поділений на дві категорії:

передавання надлишкових засобів оборони із запасів США;

інша зброя, яку фінансує Ініціатива сприяння безпеці України — окрема санкціонована Конгресом програма.

За інформацією журналістів, США передадуть Україні додаткові ракети для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), які були відправлені в Україну, а також артилерійські постріли для гаубиць M777 та запасні частини.

Очікується, що Київ отримає наземні протикорабельні ракетні установки Harpoon, прилади радіозв'язку та нічного бачення.

Що відомо про ракети Harpoon?

Harpoon це ракета американського виробництва, яку можна запускати з надводних кораблів, підводних човнів, із берегових комплексів або з повітря. Її максимальна дальність становить приблизно 140-315 км, це залежить від варіанта модифікації. Вона летить зі швидкістю 864 км/годину, а маса її бойової частини становить 225 або 235 кг.

Нагадаємо, 1 червня у Білому Домі оголосили про нову військову допомогу Україні майже $700 млн. Туди увійшли РСЗВ HIMARS, гаубиці, протитанкові системи, вертольоти, зенітні комплекси Stinger та інше озброєння.

Раніше, 19 травня повідомлялося, що Україні хочуть надати ракети Harpoon та NSM. Така далекобійна артилерія допоможе зняти блокаду Чорного моря та відновити постачання сільгосппродукції до інших країн.

23 травня стало відомо, що Данія планує відправити в Україну протикорабельні ракети Harpoon. Глава Пентагону заявив, що ракети передадуть для захисту українського узбережжя.