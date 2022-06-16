Немає навіть у США: Україна отримає берегові комплекси з Harpoon нового зразка

Українська армія отримає мобільну версію комплексів на колісному шасі. Нову платформу створено на замовлення Пентагону.

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Американський Пентагон анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд доларів, до якого ввійдуть комплекси берегової охорони Haroopon. Як повідомляє Defense One, йдеться про комплекси нового зразка.

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Українські військові отримають два комплекси із ракетами Harpoon. Вони збудовані на колісному шасі. А нова платформа для них створена американськими компаніями на замовлення Міноборони США. Як повідомили в Пентагоні, комплекси передадуть інші країни.

На навчання та виробництво ракетних комплексів знадобиться кілька місяців, повідомив чиновник із Пентагону.

Компанія Boeing розробляла нові модифікації берегового комплексу Harpoon на замовлення Тайваню. Контракт на виготовлення та постачання комплексів підписано у травні 2021 року через американську програму міжурядових іноземних військових продажів. Усі 25 батарей мають надійти замовнику до 2028 року.

Нагадаємо, 15 червня завершилася зустріч у форматі Рамштайн-3. ЗСУ отримають гелікоптери, далекобійну артилерію та РСЗВ від союзників. Пентагон анонсував новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть снаряди для РСЗВ та артилерії разом з іншою зброєю.