Беларусь продолжит ракетные обстрелы Украины до осени, – мониториговая группа (фото)

Беларусь продлила запрет на полеты в одном из квадратов своего воздушного пространства до 7 октября

Еще минимум три месяца для Украины сохранится высокая угроза ракетных ударов с территории Белоруссии. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Телеграмме.

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По данным наблюдателей группы, в Беларуси продлили запрет на полеты над южной частью страны. Впервые такие ограничения в РБ были введены 24 февраля 2022 года – в день начала полномасштабной агрессии РФ против Украины.

По состоянию на сегодняшний день запрет полетов продлили с 8 июля по 7 октября 2022 года. Он касается полетов всех типов гражданских воздушных судов, включая беспилотников.

Впрочем, ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета РБ.

[ + – ] Зона ограничения полетов над Беларусью Фото: Беларускі Гаюн

Напомним, в конце июня ВС РФ осуществили один из самых массированных ракетных обстрелов Украины. С территории Беларуси и акватории Черного моря оккупанты выпустили не менее 50 ракет. Прилеты зафиксированы в Десне, Яворовском районе и на военных объектах Житомирской области.

Военно-гражданские администрации информируют, что в поселке Десна Черниговской области зафиксировано как минимум 20 прилетов, а в Житомирской области — более 24.

Чуть позже в ГУР рассказали, почему авиация РФ нанесла ракетные эти удары по Украине. По данным военной разведки, запуск ракет из белорусского воздушного пространства говорит о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну против Украины.