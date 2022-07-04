У ГУР оцінили рівень загрози з боку Білорусі

За словами глави розвідомства Кирила Буданова, біля білоруського кордону зосереджено мізерну кількість російських військ. А ризик вступу у війну білоруської армії мінімальний.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі ризику нападу з Білорусі на Україну немає. За оцінками Буданова, на білорусько-українському кордоні зосереджено кілька білоруських і російських військових, причому російських дуже мало. Про це повідомляє РБК-Україна.

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Наразі проводиться плановий захід білоруських військ, зазначив Буданов, а про старт таких маневрів українській розвідці було відомо ще за два з половиною місяці до їх початку.

Тенденції до нарощування російських військ немає. За словами Буданова, не передбачається загроза з боку Білорусі та в найближчій перспективі, щойно вона з'явиться, про це одразу ж стане відомо.

Мобілізація у Білорусі

За даними військового аналітика Олега Жданова, Білорусь не має грошей на мобілізацію. Місцева влада не змогла її до ладу провести, натомість просто відмітили за повістками. Білорусь і надалі створюватиме видимість загрози та підготовки до війни, вважає Жданов. Як доказ він навів відомості про те, що зараз керівництво країни віддає свої боєприпаси та військову техніку тривалого зберігання, чого під час підготовки до війни ніхто не робить.

Раніше Фокус повідомляв, що британське Міноборони представило свіжі розвіддані про те, що відбувається на полях боїв в Україні. У звіті повідомляється, що в останні кілька тижнів у Луганській області та навколо регіону бої активізувалися. Причому, за минулий тиждень російські війська досягли суттєвого прогресу, що змусило українські сили відійти від Лисичанська на підготовлені укріплені позиції.

Нагадаємо, що на думку військового експерта, відступ від Лисичанська збереже особовий склад ЗСУ. Наші військові, ймовірно, відступили до Слов'янська та Краматорська. Водночас це часткова перемога Росії, мабуть, найзначніша з 25 березня.