Російський ВПК у кризі, але мікрочипи для ракет може поставити Казахстан та Грузія, — експерт

За словами Олега Жданова, компаніям, які раніше ремонтували цивільну техніку, тепер доведеться працювати з військовою — танками, БТР, БМП. Власників компаній зобов'яжуть збільшити робочий день до цілодобової роботи та відкликати співробітників із відпусток.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував повідомлення про те, що приватні російські компанії можуть зобов'язати ремонтувати військову техніку — танки, БТР та інше — і відмовитися від такого держзамовлення, які дають МНС, ФСБ чи Росгвардія, вони не зможуть. Коментар розміщено на YouTube-каналі Жданова.

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"ВПК РФ перебуває у стані стагнації, а заяви Путіна про те, що Уралвагонзавод може до кінця року зібрати 35 танків — це крапля в морі, це один батальйон. Тому вони вирішили обкласти трудовим податком бізнес", — зазначив Жданов.

Власників компаній зобов'яжуть збільшити робочий день — до цілодобової роботи, відкликати співробітників з оплачуваних відпусток і, можливо, навіть розширювати штат співробітників. Водночас замовник матиме право змінювати обсяги та вартість замовлення на свій розсуд.

За словами аналітика, компаніям, які раніше ремонтували цивільну техніку, тепер доведеться працювати з військовою технікою — танками, БТР, БМП.

Жданов зазначив, що на 1 січня цього року в Росії практично всі військові програми з модернізації та розвитку військової техніки припинені через санкції та спад виробництва. Тепер до всього додалися і санкції на постачання західних деталей для комплектування.

Допомога Казахстану та Грузії

"До речі є інформація, буде дуже шкода, якщо вона підтвердиться, про те, що Грузія та Казахстан активно шукають схеми, за якими вони могли б постачати санкційні товари у РФ. Особливо Казахстан мікрочипи намагається знайти для Росії. Це було б дуже погано", — зазначив Жданов, також уточнивши, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, попри те, що відмовився визнати "ДНР" і "ЛНР" як самостійні держави, все ж таки залишається в добрих стосунках із Путіним.

Білорусь не має грошей на мобілізацію

Олег Жданов також прокоментував повідомлення про мобілізацію, що проходить в Білорусі.

За його словами, влада Білорусі не змогла провести навіть мобілізацію.

"Відмітили за повістками, мабуть, грошей немає зовсім на такі заходи. Думаю, Білорусь продовжує грати цю виставу, що вони готуються до війни, але поки трохи не готові", — сказав Жданов, зазначивши нещодавню інформацію про те, що Білорусь віддає боєприпаси та військову техніку тривалого зберігання.

"Ніхто не віддає напередодні війни боєприпаси. Згадайте, як нам було важко з економією боєприпасів. Враховуючи той морально-психологічний стан, в якому знаходиться білоруська армія, без російської армії вона навряд чи перейде наш кордон", — сказав Жданов.

Раніше Фокус повідомляв, що британський військовий аналітик Майкл Кларк розповів, що означає "втрата Лисичанська для України". За його словами, грамотний тактичний відступ дозволив ЗСУ зберегти життя військовим. А ЗСУ, у такий спосіб, судячи з усього, відійшли до Слов'янська та Краматорська.

Зі свого боку Олексій Арестович зазначив, що українська армія руйнує червоноармійський стереотип "ні кроку назад".