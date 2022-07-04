Российский ВПК в кризисе, но микрочипы для ракет может поставить Казахстан и Грузия, — эксперт

По словам Олега Жданова, компаниям, которые прежде ремонтировали гражданскую технику, теперь придется работать с военной — танками, БТР, БМП. Владельцев компаний обяжут увеличить рабочий день до круглосуточной работы и отзывать сотрудников из отпусков.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал сообщения о том, что частные российские компании могут обязать ремонтировать военную технику — танки, БТР и пр. и что отказаться от такого госзаказа, которые дают МЧС, ФСБ или Росгвардия, они не смогут. Комментарий размещен на YouTube-канале Жданова.

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"ВПК РФ находится в состоянии стагнации, а заявления Путина о том, что Уралвагонзавод может до конца года собрать 35 танков — это капля в море, это один батальон. Поэтому они решили обложить трудовым налогом бизнес", — отметил Жданов.

Владельцев компаний обяжут увеличить рабочий день — до круглосуточной работы, отзывать сотрудников из оплачиваемых отпусков и, возможно, даже расширять штат сотрудников. При этом заказчик будет иметь право изменять объемы и стоимость заказа по своему усмотрению.

По словам аналитика, компаниям, которые прежде ремонтировали гражданскую технику, теперь придется работать с военной техникой — танками, БТР, БМП.

Жданов отметил, что, на 1 января этого года в России практически все военные программы по модернизации и развитию военной техники были прекращены из-за санкций и спада производства. Теперь же ко всему прочему добавились и санкции на поставку западных комплектующих.

Помощь Казахстана и Грузии

"Кстати есть информация, будет очень жаль, если она подтвердится, о том, что Грузия и Казахстан активно ищут схемы, по которым они могли бы поставлять санкционные товары в РФ. В особенности Казахстан микрочипы пытается найти для России. Это было бы очень плохо", — отметил Жданов, также уточнив, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, несмотря на то, что отказался признать "ДНР" и "ЛНР" в качестве самостоятельных государств, все же остается в хороших отношениях с Путиным.

У Беларуси нет денег на мобилизацию

Олег Жданов также прокомментировал сообщения о проходящей в Беларуси мобилизации.

По его слова, власти Беларуси не смогли провести даже мобилизацию.

"Отметили по повесткам, видимо денег нет совсем на такие мероприятия. Думаю, Беларусь продолжает играть этот спектакль, что они готовятся к войне, но пока еще чуть-чуть не готовы", — сказал Жданов, отметив недавнюю информацию о том, что Беларусь отдает боеприпасы и военную технику длительного хранения.

"Никто не отдает накануне войны боеприпасы. Вспомните как нам было тяжело с экономией боеприпасов. Учитывая то морально-психологическое состояние, в котором находится белорусская армия, без российской армии она вряд ли перейдет нашу границу", — сказал Жданов.

Ранее Фокус сообщал, что британский военный аналитик Майкл Кларк рассказал, что означает потеря Лисичанска для Украины. По его словам, грамотное тактическое отступление позволило ВСУ сохранить жизни военным. А ВСУ, таким образом, судя по всему, отошли к Славянску и Краматорску.

В свою очередь, Алексей Арестович отметил, что украинская армия разрушает красноармейский стереотип "ни шагу назад".