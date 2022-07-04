Выиграли время: Арестович объяснил, почему оборона Лисичанска-Северодонецка были успешными

Украинская армия разрушает красноармейский стереотип "ни шагу назад". ВСУ надо воевать как козаки — маневренно и хитро, чтобы "похоронить ВС РФ".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оборона Северодонецка и Лисичанска выполнила главные задачи. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

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По словам Арестовича, он с удивлением обнаружил, что некоторые расстроились из-за отхода ВСУ из Лисичанска-Северодонецка. Поэтому он назвал ключевые задачи, которые были выполнены армией:

сковывание основных сил ВС РФ

нанесение потерь врагу

выигрывание времени для поставок западного вооружения и совершенствование второй линии обороны

создание условий для наступательных действий на других участках фронта.

Арестович подчеркивает, что все они выполнены. HIAMRS уже в Украине, потери ВС РФ ужасающие, вторая линии обороны готова, а ВСУ ведут контрнаступательные действия на Запорожском, Херсонском направлениях и под Угледаром. Российская армия также ведет наступление по трем фронтам — Харьков, Изюм и Бахмут.

"Одно из главных достижений этой операции — это сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад", который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа, 32-го блокпоста. А слом стереотипа — это очень дорогого стоит", — пишет советник главы ОП.

Также он добавил, что операция по выводу людей из Дебальцево была проведена сложно, но в нужном направлении. Операция по отходу из Северодонецка-Лисичанска выполнена на "хорошо" в чрезвычайно сложных условиях.

Украинской армии нужно воевать как козаки — хитростью и маневрами, а не как ВС РФ. Так как цель ВСУ — похоронить ВС РФ.

По мнению Алексея Арестовича, российская армия понесла потери в Северодонецке и Лисичанске, но взяв райцентр, они потеряли перспективу победы в войне. Резюмировал советник главы ОП тем, что ВСУ вернут Лисичанск.

Напомним, военный эксперт Майкл Кларк заявил, что выход из Лисичанска позволил сохранить личный состав.

Также в Луганской ОВА заявили, что ВСУ отошли из Лисичанска так как ВС РФ преобладали силой в 10 раз.