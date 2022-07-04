"ВС РФ преобладали в десять раз": Гайдай объяснил причину отхода ВСУ из Лисичанска (видео)

Российские оккупанты уже закрепились в городе. Кроме того, им удалось форсировать реку Северский Донец и захватить Белогоровку Луганской области, под контролем также и Золотаревка.

Украинские военные отошли от Лисичанска Луганской области, потому что российская армия собрала силы со всех возможных направлений и сосредоточила их на захвате города. Россияне преобладали в десять раз Вооруженные силы Украины. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, преимущество оккупантов в количестве украинские бойцы нивелировали своим мастерством. Однако необходимое количество дальнобойного оружия Украина еще не получила.

Сейчас российские оккупанты закрепились в Лисичанске. Кроме того, им удалось форсировать реку Северский Донец и захватить Белогоровку Луганской области. Под контролем ВС РФ и Золотаревка.

Сергей Гайдай также сообщил, что на территории Луганской области, где ВСУ держали оборону, армия России уничтожила 90% инфраструктуры, а 60% жилых домов не подлежат восстановлению. Также на захваченных территориях россияне не могут восстановить снабжение газом и водой, а обеспечить электроэнергией населенные пункты региона оккупанты могут только частично.

В это же время в Лисичанске осталось около 8 тысяч жителей, а в соседнем Северодонецке — 10 тыс.

Напомним, 3 июля Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные покинули Лисичанск после упорных и тяжелых боев. Военное командование добавило, что населенный пункт был оставлен армией Украины в целях сохранения жизни. Это был последний город Луганской области, который оставался под украинским контролем.

Владимир Зеленский, комментируя отход ВСУ из Лисичанска, сказал, что Украина обязательно вернет себе город. Это произойдет благодаря тактике и наращиванию поставок современного оружия.

В разведке Британии рассказали, что после оккупации Луганской области Россия перейдет к захвату Донецкой. В Минобороны страны считают, что на Донбассе российские войска ведут войну на истощение — перелом в ближайшие недели весьма маловероятен.