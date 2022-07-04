"ЗС РФ переважали вдесятеро": Гайдай пояснив причину відходу ЗСУ з Лисичанська (відео)

Російські окупанти вже закріпилися в місті. Крім того, їм вдалося форсувати річку Сіверський Донець та захопити Білогорівку Луганської області, під контролем також і Золотарівка.

Українські військові відійшли від Лисичанська Луганської області, бо російська армія зібрала сили з усіх можливих напрямів та зосередила їх на захопленні міста. Росіяни переважали вдесятеро Збройні Сили України. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, перевагу окупантів у кількості українські бійці нівелювали своєю майстерністю. Проте необхідної кількості далекобійної зброї Україна ще не отримала.

Наразі російські окупанти закріпилися в Лисичанську. Крім того, їм вдалося форсувати річку Сіверський Донець та захопити Білогорівку Луганської області. Під контролем ЗС РФ і Золотарівка.

Сергій Гайдай також повідомив, що на території Луганської області, де ЗСУ тримали оборону, армія Росії знищила 90% інфраструктури, а 60% житлових будинків не підлягають відновленню. Також на захоплених територіях росіяни не можуть відновити постачання газу та води, а забезпечити електроенергією населені пункти регіону окупанти можуть лише частково.

Водночас у Лисичанську залишилося близько 8 тисяч мешканців, а в сусідньому Сєвєродонецьку — 10 тис.

Нагадаємо, 3 липня Генштаб ЗСУ заявив, що українські військові залишили Лисичанськ після завзятих та важких боїв. Військове командування додало, що населений пункт залишила армія України з метою збереження життя. Це було останнє місто Луганської області, яке залишалося під українським контролем.

Володимир Зеленський, коментуючи відхід ЗСУ з Лисичанська, сказав, що Україна обов'язково поверне собі місто. Це відбудеться завдяки тактиці та нарощуванню постачання сучасної зброї.

У розвідці Британії розповіли, що після окупації Луганської області Росія перейде до захоплення Донецької області. В Міноборони країни вважають, що на Донбасі російські війська ведуть війну на виснаження — перелом найближчими тижнями вельми малоймовірний.