Военный эксперт рассказал, что означает потеря Лисичанска для Украины

По словам Майкла Кларка, грамотное тактическое отступление позволило ВСУ сохранить личный состав. Наши военные, вероятно, отошли к Славянску и Краматорску.

Экс-руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк прокомментировал захват российскими войсками Лисичанска, что позволило Путину взять под полный контроль всю Луганской областью Украины. По мнению Кларка, несмотря на то, что у наших защитников были достаточно укрепленные позиции, россияне смогли успешно маневрировать и действовать так, как не действовали до сих пор с начала активной фазы войны. Об этом сообщает Sky News.

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Военный аналитик назвал это потерей, вместе с тем грамотное тактическое отступление позволило ВСУ сохранить личный состав.

По мнению Кларка, украинские военные, вероятно, отошли к Славянску и Краматорску — следующим опорным пунктам, которые, вероятно, попытаются захватить россияне.

Луганская область — меньшая из двух частей Донбасса, сейчас россияне контролируют половину Донецкой области, однако вся область не будет под их контролем без Славянска и Краматорска, что станет для них серьезным испытанием.

"Это частичная победа России, самая значительная выигранная битва, начиная с 25 марта, когда было объявлено о наступлении на Донбасс", — объяснил Кларк.

Отступление из Лисичанска — успешная военная операция

Советник главы ОП Алексей Арестович назвал оборону Лисичанско-Северодонецкой агломерации успешной военной операцией.

Он напомнил, что основными задачами было сковать основные силы противника, нанести потери и выиграть время для поставок западного оружия, чтобы укрепить вторую линию обороны, а также создать подспорье для последующего наступления ВСУ.

"Все задачи операции выполнены: Хаймарсы тут, потери у россиян ужасающие, вторая линия обороны в готовности, ВСУ ведет контрнаступление на 3 участках фронта", — объяснил чиновник.

Ранее Фокус сообщал, что после Лисичанска российские войска перейдут к захвату Донецкой области. В британском Минобороны считают, что россияне ведут войну на истощение на Донбассе и в ближайшее время какие-то изменения не предвидятся.

Напомним, что Россия угрожает "нейтронным оружием" странам Балтии в ответ на блокаду Калининграда. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался о том, что усилиями Кремля может исчезнуть половина экономики Литвы.