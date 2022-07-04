Військовий експерт розповів, що означає втрата Лисичанська для України

За словами Майкла Кларка, грамотний тактичний відступ дозволив ЗСУ зберегти особовий склад. Наші військові, ймовірно, відійшли до Слов'янська та Краматорська.

Екскерівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк прокоментував захоплення російськими військами Лисичанська, що дозволило Путіну взяти під повний контроль усю Луганську область України. На думку Кларка, попри те, що наші захисники мали досить укріплені позиції, росіяни змогли успішно маневрувати й діяти так, як не діяли досі з початку активної фази війни. Про це повідомляє Sky News.

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Військовий аналітик назвав це втратою, водночас грамотний тактичний відступ дозволив ЗСУ зберегти особовий склад.

На думку Кларка, українські військові, ймовірно, відійшли до Слов'янська та Краматорська — наступних опорних пунктів, які, ймовірно, намагатимуться захопити росіяни.

Луганська область — найменша з двох частин Донбасу, зараз росіяни контролюють половину Донецької області, проте вся область не буде під їхнім контролем без Слов'янська та Краматорська, що стане для них серйозним випробуванням.

"Це часткова перемога Росії, найбільша виграна битва, починаючи з 25 березня, коли оголошено про наступ на Донбас", — пояснив Кларк.

Раніше Фокус повідомляв, що після Лисичанська російські війська перейдуть до захоплення Донецької області. У британському Міноборони вважають, що росіяни ведуть війну на виснаження на Донбасі і найближчим часом якихось змін не передбачається.

Нагадаємо, що Росія загрожує "нейтронною зброєю" країнам Балтії у відповідь на блокаду Калінінграда. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов висловився в тому, що зусиллями Кремля може зникнути половина економіки Литви.