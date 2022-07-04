Виграли час: Арестович пояснив, чому оборона Лисичанська-Сєвєродонецька була успішною

Українська армія руйнує червоноармійський стереотип "ні кроку назад". ЗСУ треба воювати, як козаки, — маневрено та хитро, щоб "поховати ЗС РФ".

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що оборона Сєвєродонецька та Лисичанська виконала головні завдання. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

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За словами Арестовича, він з подивом виявив, що дехто засмутився через відхід ЗСУ з Лисичанська-Сєвєродонецька. Тому він назвав ключові завдання, які виконала армія:

сковування основних сил ЗС РФ

завдавання втрат ворогові

вигравання часу для постачання західного озброєння та вдосконалення другої лінії оборони

створення умов наступальних дій в інших ділянках фронту

Арестович наголошує, що всі вони виконані. HIAMRS вже в Україні, втрати ЗС РФ жахливі, друга лінія оборони готова, а ЗСУ ведуть контрнаступні дії на Запорізькому, Херсонському напрямках та під Вугледаром. Російська армія також веде наступ на трьох фронтах — Харків, Ізюм і Бахмут.

"Одне з головних досягнень цієї операції — це зламаний червоноармійський стереотип "ні кроку назад", який вісім років за інерцією тяжів над нашою військовою думкою і коштував нам і Іловайська, і падіння ДАПа, 32-го блокпоста. А злам стереотипу — це дуже дорого обходиться", — пише радник голови ОП.

Також він додав, що операцію з виведення людей з Дебальцевого проведено складно, але у потрібному напрямку. Операцію з відходу з Сєвєродонецька-Лисичанська виконано на "добре" у надзвичайно складних умовах.

Українській армії треба воювати, як козаки, — хитрістю та маневрами, а не як ЗС РФ. Бо мета ЗСУ — поховати ЗС РФ.

На думку Олексія Арестовича, російська армія зазнала втрат у Сєвєродонецьку та Лисичанську, але взявши райцентр, вони втратили перспективу перемоги у війні. Резюмував радник голови ОП тим, що ЗСУ повернуть Лисичанськ.

Нагадаємо, військовий експерт Майкл Кларк заявив, що вихід із Лисичанська дозволив зберегти особовий склад.

Також у Луганській ОВА заявили, що ЗСУ відійшли з Лисичанська, оскільки ЗС РФ переважали силою в 10 разів.