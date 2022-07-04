В ГУР оценили уровень угрозы со стороны Беларуси

По словам главы разведведомства Кирилла Буданова, у белорусской границы сосредоточено мизерное количество российских войск. А риск вступления в войну белорусской армии минимален.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас риска нападения с Беларуси на Украину нет. По оценкам Буданова, на белорусско-украинской границе сосредоточено некоторое количество белорусских и российских военных, причем российских очень мало. Об этом сообщает РБК-Украина.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сейчас проводится плановое мероприятие белорусских войск, отметил Буданов, а о старте таких маневров украинской разведке было известно еще за два с половиной месяца до их начала.

Тенденция к наращиванию российских войск не наблюдается. Со слов Буданова, не предвидится угроза со стороны Беларуси и в ближнесрочной перспективе, как только она появится, об этом сразу же станет известно.

Мобилизация в Беларуси

По сведениям военного аналитика Олега Жданова, у Беларуси нет денег на мобилизацию. Местные власти не смогли ее толком провести, вместо этого просто отмечали по повесткам. Беларусь будет и в дальнейшем создавать видимость угрозы и подготовки к войне, считает Жданов. В качестве доказательства он привел сведения о том, что сейчас руководство страны отдает свои боеприпасы и военную технику длительного хранения, чего при подготовке к войне никто не делает.

Ранее Фокус сообщал, что британское Минобороны представило свежие разведданные о происходящем на полях боев в Украине. В отчете сообщается, что в последние несколько недель в Луганской области и вокруг региона бои активизировались. Причем за минувшую неделю российские войска достигли существенного прогресса, что вынудило украинские силы отойти от Лисичанска на подготовленные укрепленные позиции.

Напомним, что по мнению военного эксперта, отступление от Лисичанска сохранит личный состав ВСУ. Наши военные, вероятно, отступили к Славянску и Краматорску. Вместе с тем, это частичная победа России, пожалуй, самая значительная с 25 марта.