Ердоган та Путін обговорять припинення вогню в Україні на саміті в Астані

12 жовтня президенти Туреччини та РФ зустрінуться, зокрема, і для обговорення повномасштабної війни. Ердоган висловив побоювання, що конфлікт може стати ще більш жорстоким.

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12 жовтня на саміті у казахстанській столиці Астані президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорить припинення вогню в Україні з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це у вівторок, 11 жовтня,заявив офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калін в ефірі каналу 24tv.

"Відбудеться двостороння зустріч із Путіним... Ердоган обговорить із Путіним наші перспективи, кроки, які ми можемо зробити для того, щоб досягнути припинення вогню", — сказав представник президента Туреччини.

Крім цього, Калін зазначив, що Анкара має намір "тримати двері дипломатії відчиненими" на тлі побоювань того, що "жорстокість війни зростатиме".

"Ті, хто думає, що для дипломатії більше немає підстав, зазвичай помиляються. Ми завжди говорили двом сторонам, що вони ніколи не повинні зачиняти двері дипломатії", — додав Калін.

Представник Ердогана нагадав, що раніше за посередництва Туреччини сторони домовилися про відвантаження зерна з України, а також обмін полоненими.

Нагадаємо, нещодавно Ердоган висловив думку, що навіть найгірший мир в Україні кращий за продовження повномасштабної війни.

Також ми писали, що турецький лідер назвав важливим кроком до припинення повномасштабної війни нещодавній обмін полоненими, в рамках якого було звільнено українських захисників "Азовсталі".