Эрдоган и Путин обсудят прекращение огня в Украине на саммите в Астане

12 октября президенты Турции и РФ встретятся в том числе и для обсуждения полномасштабной войны. У Эрдогана выразили опасение, что конфликт может стать еще более ожесточенным.

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12 октября на саммите в казахстанской столице Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит прекращение огня в Украине с президентом России Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 11 октября, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калин в эфире канала 24tv.

"На полях встречи состоится двусторонняя встреча с Путиным… Эрдоган обсудит с Путиным наши перспективы, шаги, которые мы можем предпринять для достижения прекращения огня", — сказал представитель президента Турции.

Помимо этого Калин указал, что Анкара намерена "держать дверь дипломатии открытой" на фоне опасений того, что "жестокость войны будет возрастать".

"Те, кто думает, что для дипломатии больше нет оснований, обычно ошибаются. Мы всегда говорили обеим сторонам, что они никогда не должны закрывать дверь дипломатии", — добавил Калин.

Представитель Эрдогана напомнил, что ранее при посредничестве Турции стороны договорились об отгрузке зерна из Украины, а также об обмене пленными.

Напомним, недавно Эрдоган выразил мнение, что даже наихудший мир в Украине лучше, чем продолжение полномасштабной войны.

Также мы писали, что турецкий лидер назвал важным шагом к прекращению полномасштабной войны недавний обмен пленными, в рамках которого были освобождены украинские защитники "Азовстали".