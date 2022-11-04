Розстрілюють дезертирів: ЗС РФ відновили практику загороджувальних загонів, — розвідка Британії

Тактика російських військ – зберегти оборонні позиції до самої смерті, зазначають розвідники.

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Через низький моральний дух і небажання воювати в російських військах, ймовірно, почали розгортати загони. Ці підрозділи заважають розстрілювати солдат, які відступають, та змусити їх йти в атаку. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У відомстві зазначили, що загороджувальні загони Росія використовувала і в інших воєнних конфліктах.

За даними розвідників, нещодавно російські генерали хотіли, щоб їхні командири розстрілювали дезертирів після попередження. Крім того, їхня тактика — зберегти оборонні позиції до смерті.

А тактика розстрілу дезертирів, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух і недисциплінованість російських військ, зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 31 жовтня російські правозахисники повідомляли, що бойовики з ПВК "Вагнер" розстріляли понад 50 ув'язнених, яких відправили на війну в Україну. Їх вбивають за дезертирство та здавання в полон української армії.

14 жовтня повідомлялося, що "Вагнерівці" розстріляли понад 40 ув'язнених, які воювали в Україні. Їх убивають без суду та слідства, а дезертирам прострілюють ноги.

Генерал Бен Годжес зазначає, що на солдат РФ в Україні чекає моторошна зима, приблизно як у Фінляндії 1939 року. У лавах ЗС РФ можуть бути спалахи захворювань через те, що російські позиції абсолютно дезорганізовані, брудні та нагадують "ранок після рок-концерту".