"Наступна проблема": російські пропагандисти заговорили про вторгнення у Казахстан (відео)

У МЗС Казахстану заявили, що такі слова не "відбивають офіційну позицію РФ", але завдають шкоди відносинам між державами.

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На російському пропагандистському каналі "Россия 1" спікери обговорювали напад на Казахстан і те, що країна стане "наступною проблемою" для Москви. Такі слова пролунали в ефірі ток-шоу "Вечер" із Володимиром Соловйовим.

"Наступна проблема — це Казахстан. Тому що там теж можуть розпочатися нацистські процеси, які зараз в Україні. І росіян там багато… і ядерне паливо для "Росатому" теж там", — сказав один з "експертів".

Реакція Казахстану

Заступник міністра закордонних справ Казахстану Роман Василенко сказав, що слова спікера "не відображають офіційну позицію РФ". Однак вони завдають шкоди тісним відносинам між державами. Крім того, в МЗС заявили, що це заслуговує на увагу російської влади.

"Я з ранку на засіданні мажилісу і не встиг подивитися цей ролик. Якщо там торкаються інтересів Казахстану, природно, і депутати відреагують, і МЗС, я думаю, відповідно відреагує. У цьому не повинно бути сумнівів", — заявив речник нижньої палати парламенту Казахстану.

Нагадаємо, 26 вересня повідомлялося, що Казахстан не визнаватиме псевдореферендуми на окупованих територіях України про входження до складу Росії. У МЗС країни заявили, що в Астані спираються на засади територіальної цілісності держав.

Раніше, 13 серпня, ЗМІ писали, що Казахстан і Грузія бояться, що стануть наступними жертвами війни після України. Про можливе вторгнення на територію інших держав свідчать слова топсоратників Путіна, які говорять про плани поновити СРСР.