"Следующая проблема": российские пропагандисты заговорили о вторжении в Казахстан (видео)

В МИД Казахстана заявили, что такие слова не "отражают официальную позицию РФ", но наносят ущерб отношениям между государствами.

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На российском пропагандистском канале "Россия 1" спикеры обсуждали нападение на Казахстан и то, что страна станет "следующей проблемой" для Москвы. Такие слова прозвучали в эфире ток-шоу "Вечер" с Владимиром Соловьевым.

"Следующая проблема — это Казахстан. Потому что там тоже могут начаться нацистские процессы, которые сейчас в Украине. И русских там много… и ядерное топливо для "Росатома" тоже там", — сказал один из "экспертов".

Реакция Казахстана

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко сказал, что слова спикера "не отражают официальную позицию РФ". Однако они наносят ущерб тесным отношениям между государствами. Кроме того, в МИД заявили, что это заслуживает внимания российских властей.

"Я с утра на заседании мажилиса и не успел посмотреть этот ролик. Если там затрагиваются интересы Казахстана, естественно, и депутаты отреагируют, и МИД, я думаю, соответствующим образом отреагирует. В этом не должно быть сомнений", — заявил спикер нижней палаты парламента Казахстана.

Напомним, 26 сентября сообщалось, что Казахстан не будет признавать псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины о вхождении в состав России. В МИД страны заявили, что в Астане опираются на принципы территориальной целостности государств.

Ранее, 13 августа СМИ писали, что Казахстан и Грузия боятся, что станут следующими жертвами войны после Украины. О возможном вторжении на территорию других государств свидетельствуют слова топ-соратников Путина, которые говорят о планах восстановить СССР.