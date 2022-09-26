Казахстан не признает результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины

В МИД страны заявили, что в Астане опираются на принципы территориальной целостности государств.

Related video

Казахстан не будет признавать результаты так называемых "плебисцитов" на территории оккупированного Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров заявил российскому агентству ТАСС.

По его словам, Астана исходит из принципов территориальной целостности государств.

"Что касается проведения самопровозглашенными ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", — прокомментировал Смадияров.

Спикер внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав Организации Объединенных Наций. Президент заявил об этом и в своем недавнем выступлении с трибуны ООН во время 77-ой сессии Генассамблеи.

"В уставе говорится об ответственности государств-членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств", –– уточнил Смадияров.

В то же время он отметил, что Казахстан готов помочь в налаживании политического диалога.

Напомним, с 23 по 27 сентября на оккупированной территории Донбасса, Запорожский и Херсонской областей проходят так называемые "референдумы".

Вчера, 25 сентября, "центральные избирательные комиссии" в захваченных Донецкой, Луганской и Запорожской областях объявили "псевдореферендумы" состоявшимися: якобы на участках уже проголосовало более 50% избирателей.

В Кремле заявили, что процесс аннексии украинских регионов не займет много времени. Власти РФ подчеркивают, что любые попытки Украины вернуть после этого оккупированные территории будут считаться атакой на саму Россию.