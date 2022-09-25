Псевдореферендумы на Донбассе признали состоявшимися: "проголосовало" более 50% избирателей

В оккупированной Запорожской области также говорят, что на их участках якобы отдали свои голоса 51,55% избирателей. Пока "отстает" лишь захваченная Херсонская область.

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Оккупанты назвали псевдореферендумы в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках состоявшимися. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на так называемые "Центральные избирательные комиссии" захваченных регионов.

Как сообщается, явка на "голосованиях" якобы составила более 50% избирателей.

"Решение на референдуме будет считаться одобренным, если в его поддержку выскажутся 680 385 избирателей, то есть более 50%", – передает слова "главы ЦИК ЛНР" Елены Кравченко телеканал НТВ.

По словам Кравченко, явка избирателей в "ЛНР" за три дня голосования составила 76,09%.

В "ДНР" также заявили, что на их участках по итогам трех дней голоса якобы отдали более 50% избирателей.

Аналогичную информацию огласили и в оккупированной Запорожской области. Здесь захватчики отчитались, что явка составила 51,55%.

Пока от кремлевского плана отстают лишь пособники оккупантов из Херсонской области. Там пока "проголосовало" 48,91% избирателей.

Напомним, так называемые "референдумы" на оккупированной территории Донбасса, Запорожский и Херсонской областей проходят с 23 по 27 сентября. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что процесс аннексии украинских регионов не займет много времени. Власти РФ подчеркивают, что любые попытки Украины вернуть после этого оккупированные территории будут считаться атакой на саму Россию.