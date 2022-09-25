Псевдореферендуми на Донбасі визнали такими, що відбулися: "проголосувало" понад 50% виборців

В окупованій Запорізькій області також кажуть, що на їхніх дільницях нібито віддали голоси 51,55% виборців. Поки що "відстає" лише захоплена Херсонська область.

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Окупанти назвали псевдореферендуми у так званих Донецькій та Луганській народних республіках такими, що відбулися. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на так звані "Центральні виборчі комісії" захоплених регіонів.

Як повідомляється, явка на "голосуваннях" нібито становила понад 50% виборців.

"Рішення на референдумі вважатиметься схваленим, якщо на його підтримку висловляться 680 385 виборців, тобто понад 50%", — передає слова "глави ЦВК ЛНР" Олени Кравченко телеканал НТВ.

За словами Кравченка, явка виборців у "ЛНР" за три дні голосування становила 76,09%.

У "ДНР" також заявили, що на їхніх дільницях за підсумками трьох днів голоси нібито віддали понад 50% виборців.

Аналогічну інформацію оприлюднили і в окупованій Запорізькій області. Тут загарбники відзвітували, що явка становила 51,55%.

Поки що від кремлівського плану відстають лише прибічники окупантів із Херсонської області. Там поки що "проголосувало" 48,91% виборців.

Нагадаємо, так звані "референдуми" на окупованій території Донбасу, Запорізької та Херсонської областей відбуваються з 23 по 27 вересня. У Кремлі, зі свого боку, повідомили, що процес анексії українських регіонів не триватиме багато часу. Влада РФ наголошує, що будь-які спроби України повернути після цього окуповані території будуть вважатися атакою на саму Росію.