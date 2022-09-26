Казахстан не визнає результатів псевдореферендумів на окупованих територіях України

В МЗС країни заявили, що в Астані спираються на засади територіальної цілісності держав.

Related video

Казахстан не визнаватиме результатів так званих "плебісцитів" на території окупованого Донбасу, Запорізької і Херсонської областей. Про це офіційний представник МЗС республіки Айбек Смадіяров заявив російській агенції ТАСС.

За його словами, Астана виходить із принципів територіальної цілісності держав.

"Що стосується проведення самопроголошеними ЛНР та ДНР та військовими адміністраціями Запорізької і Херсонської областей референдумів про приєднання до Росії, то Казахстан виходить із принципів територіальної цілісності держав, їхньої суверенної рівності та мирного співіснування", — прокоментував Смадіяров.

Спікер зовнішньополітичного відомства республіки наголосив, що глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв неодноразово говорив про важливість неухильного дотримання принципу міжнародного права, в основі якого лежить статут Організації Об'єднаних Націй. Президент заявив про це й у своєму нещодавньому виступі з трибуни ООН під час 77-ї сесії Генасамблеї.

"У статуті йдеться про відповідальність держав-членів ООН за підтримку миру та дотримання територіальної цілісності держав", — уточнив Смадіяров.

Водночас він зазначив, що Казахстан готовий допомогти у налагодженні політичного діалогу.

Нагадаємо, з 23 по 27 вересня на окупованій території Донбасу, Запорізької і Херсонської областей проходять так звані "референдуми".

Учора, 25 вересня, "центральні виборчі комісії" у захоплених Донецькій, Луганській і Запорізькій областях визнали "псевдореферендуми" такими, що відбулися: нібито на дільницях уже проголосувало понад 50% виборців.

У Кремлі заявили, що процес анексії українських регіонів не триватиме багато часу. Влада РФ наголошує, що будь-які спроби України повернути після цього окуповані території будуть вважатися атакою на саму Росію.