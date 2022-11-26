У Казахстані спалахнули протести після переобрання Токаєва (відео)

В Астані демонстранти вступають у сутички із правоохоронцями, є перші затримання. У кількох регіонах влада перекрила дороги, є проблеми з інтернетом.

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У столиці Казахстану Астані після інавгурації президента Касима-Жомарта Токаєва відбуваються протести, які супроводжуються зіткненнями із силовиками. Правоохоронці проводять затримання. Про це в суботу, 26 листопада, повідомляють телеграм-канали з посиланням на очевидців.

Сьогодні вдень в Астані Касим-Жомарт Токаєв приведений до присяги як президент Казахстану після переобрання на другий термін. Глава держави одержав мандат на сім років. У процесі інавгураційної промови глава держави говорив про реформи, будівництво "нового Казахстану", підтримку сіл, повернення незаконно виведених із країни активів, передає "Радио Азаттык".

Уже ввечері у казахстанській столиці розпочалися протести. У телеграм-публікаціях щодо демонстрацій не йдеться про те, наскільки вони масові, проте вже відомо про перші затримання і зіткнення протестувальників проти переобрання Токаєва із силовиками. Серед натовпу чути крики "Аллах Акбар". Видання "Власть" пише, що люди "намагалися попрямувати ходою у бік центру".

Також є повідомлення про проблеми з інтернетом у місті на тлі акції протесту — за даними влади, причина полягає в "аварії на обладнанні електропостачання на інтернет-шлюзах в Астані й Акмолінській області".

Тим часом у Карагандинській і Павлодарській областях Казахстану було закрито траси в усіх напрямках, попередньо, через різке зниження температури. Наприклад, за даними сервісу Weather.com, на момент публікації в Астані температура повітря становила -29 градусів.

Журналісти припустили, що затримали прихильників бізнесмена Марата Абієва, якого називають засновником проєкту "Архитекторы будущего". Цей бізнесмен називав себе "натхненником фонду TDFA", який, за його словами, має на меті розвиток сільського господарства і має намір стати міжнародною компанією. Абієв став відомим у ЗМІ у травні цього року, коли сотням його прихильників, які намагалися потрапити до Астани для, як заявлялося, "відвідування концерту", не дозволили в'їхати у столицю — поліція розвертала автобуси з людьми. Влада столиці заявила, що "Абієв, незважаючи на офіційне повідомлення про відмову в проведенні концерту, продовжує обманним шляхом закликати на концерт, тим самим вводячи людей в оману".

Нагадаємо, у січні цього року в Казахстані пройшли масові акції протесту після підвищення вартості газу, після яких було призначено нові вибори президента.

Раніше Фокус писав про те, хто балотувався на президентських виборах у Казахстані.