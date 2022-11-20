Президентські вибори в Казахстані: екзитполи дають перемогу Токаєву, на другому місці "Проти всіх"
На пост президента Казахстану претендувало 6 кандидатів. Явка на виборах становила майже 70%.
У Казахстані завершилися дострокові президентські вибори, у яких жителі країни обирали лідера серед 6 кандидатів. Про це повідомляє "Інтерфакс".
Усього на пост президента Казахстану претендувало 6 осіб:
- Касим-Жомарт Токаєв — чинний президент
- Каракат Абден — депутат масліхату Астани (місцевий законодавчий орган)
- Нурлан Ауесбаєв — представник Загальнонаціональної соціал-демократичної партії
- Жигулі Дайрабаєв — голова асоціації фермерів Казахстану
- Мейрам Кажикен — економіст-теоретик
- Салтанат Турсинбекова — правозахисниця
Як пише ВВС, кандидат, який займе друге місце, зможе розраховувати на посаду в уряді. Однак соціологи не впевнені, що хоч один з усіх, крім Токаєва, набере більше ніж 5%.
Вибори президента Казахстану – результати першого екзитполу
За даними першого екзитполу від міжнародного інституту регіональних досліджень "Відкрите суспільство", перше місце на виборах отримав президент Токаєв. Він набрав 82,45%. Друге місце з 5,2% здобула графа "проти всіх". Загалом явка на виборах становила 69,43%. У Центральній виборчій комісії обіцяють оголосити попередні підсумки виборів 21 листопада у першій половині дня. На минулих виборах у 2019 році явка становила 70,96%.
Нагадаємо, у Казахстані посилять процедуру набуття громадянства. Кандидати повинні знати мову та історію. Про наміри провести позачергові вибори в Казахстані Токаєв заявив на початку вересня.