Президентські вибори в Казахстані: екзитполи дають перемогу Токаєву, на другому місці "Проти всіх"

На пост президента Казахстану претендувало 6 кандидатів. Явка на виборах становила майже 70%.

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У Казахстані завершилися дострокові президентські вибори, у яких жителі країни обирали лідера серед 6 кандидатів. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Усього на пост президента Казахстану претендувало 6 осіб:

Касим-Жомарт Токаєв — чинний президент

Каракат Абден — депутат масліхату Астани (місцевий законодавчий орган)

Нурлан Ауесбаєв — представник Загальнонаціональної соціал-демократичної партії

Жигулі Дайрабаєв — голова асоціації фермерів Казахстану

Мейрам Кажикен — економіст-теоретик

Салтанат Турсинбекова — правозахисниця

Як пише ВВС, кандидат, який займе друге місце, зможе розраховувати на посаду в уряді. Однак соціологи не впевнені, що хоч один з усіх, крім Токаєва, набере більше ніж 5%.

Вибори президента Казахстану – результати першого екзитполу

За даними першого екзитполу від міжнародного інституту регіональних досліджень "Відкрите суспільство", перше місце на виборах отримав президент Токаєв. Він набрав 82,45%. Друге місце з 5,2% здобула графа "проти всіх". Загалом явка на виборах становила 69,43%. У Центральній виборчій комісії обіцяють оголосити попередні підсумки виборів 21 листопада у першій половині дня. На минулих виборах у 2019 році явка становила 70,96%.

Нагадаємо, у Казахстані посилять процедуру набуття громадянства. Кандидати повинні знати мову та історію. Про наміри провести позачергові вибори в Казахстані Токаєв заявив на початку вересня.