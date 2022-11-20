Президентские выборы в Казахстане: экзитполы дают победу Токаеву, на втором месте "Против всех"

На пост президента Казахстана претендовало 6 кандидатов. Явка на выборах составила почти 70%.

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В Казахстане завершились досрочные президентские выборы, в которых жители страны выбирали лидера среди 6 кандидатов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Всего на пост президента Казахстана претендовало 6 человек:

Касым-Жомарт Токаев — действующий президент

Каракат Абден — депутат маслихата Астаны (местный законодательный орган)

Нурлан Ауесбаев — представитель Общенациональной социал-демократической партии

Жигули Дайрабаев — глава ассоциации фермеров Казахстана

Мейрам Кажыкен — экономист-теоретик

Салтанат Турсынбекова — правозащитница

Как пишет ВВС, кандидат, который займет второе место, сможет рассчитывать на должность в правительстве. Однако социологи не уверены, что хоть один из всех, кроме Токаева, наберет больше 5%.

Выборы президента Казахстана — результаты первого экзитпола

По данным первого экзитпола от международного института региональных исследований "Открытое общество", первое место на выборах получил действующий президент Токаев. Он набрал 82,45%. Второе место с 5,2% получила графа "против всех". Всего явка на выборах составила 69,43%. В Центральной избирательной комиссии обещают объявить предварительные итоги выборов 21 ноября в первой половине дня. На минувших выборах в 2019 году явка составила 70,96%.

Напомним, в Казахстане ужесточат процедуру получения гражданства. Кандидаты должны знать язык и историю. О намерениях провести внеочередные выборы в Казахстане Токаев заявил в начале сентября.