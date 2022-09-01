Перезагрузим власть: Токаев хочет провести внеочередные выборы президента Казахстана

Казахский лидер придумал новую стратегию формирования власти – президента надо выбирать один раз на 7 лет. Парламентские и местные выборы могут пройти в первой половине 2023 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года. Об этом он сказал в послании народу, пишет казахское издание "Власть".

Казахский лидер считает, что президент должен избираться 1 раз, но зато на 7 лет. По его мнению, стоит децентрализовать систему госуправления и расширить полномочия местных властей.

"Как вы знаете, очередные выборы президента должны состояться в 2024, а парламента – в 2025-м. Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке государственных институтов в соответствии с новой стратегией… Предлагаю осенью 2022 года провести внеочередные президентские выборы", − заявил он.

Токаев будет участвовать в выборах главы государства. Выборы в мажилис (нижняя палата парламента Казахстана) и маслихаты (представительные органы на местах) пройдут в первой половине 2023 года, отметило издание Sputnik Казахстан.

[ + – ] Выборы в мажилис пройдут в первой половине 2023 года

Некоторые компетенции правительства Токаев считает необходимым передать министерствам.

"За конкретную отраслевую политику должен отвечать конкретный министр, а не коллективный кабинет. Правительство сосредоточится на решении межотраслевых вопросов", − заявил он.

Среди других предложений Токаева — перечислять 50% от ежегодного дохода Национального фонда на накопительные счета детей до достижения ими 18 лет.

Касым-Жомарт Токаев высказался о важности введения налога на роскошь. Налог будут платить те, кто покупает дорогую недвижимость и транспортные средства. Президент пообещал, что среднего класса это не коснется.

Напомним, что ранее Касым-Жомарт Токаев поручил создать все условия для работы иностранных компаний, которые покинули Россию из-за западных санкций. По его словам, каждая вторая из почти 1,4 тыс. крупных компаний полностью ушла из РФ.

Казахстан намерен запретить провоз товаров в Россию, которые обложили санкциями. В Кремле надеются, что казахи не поддержат антироссийские санкции.