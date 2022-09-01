Перезавантажимо владу: Токаєв хоче провести позачергові вибори президента Казахстану

Казахський лідер вигадав нову стратегію формування влади — президента треба обирати один раз на 7 років. Парламентські та місцеві вибори можуть відбутися у першій половині 2023 року.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував провести позачергові президентські вибори восени 2022 року. Про це він сказав у посланні до народу, пише казахське видання "Влада".

Казахський лідер вважає, що президент має обиратися 1 раз, але на 7 років. На його думку, варто децентралізувати систему держуправління та розширити повноваження місцевої влади.

"Як ви знаєте, чергові вибори президента мають відбутися 2024, а парламенту — 2025. Вважаю за необхідне розпочати комплексне перезавантаження державних інститутів відповідно до нової стратегії... Пропоную восени 2022 року провести позачергові президентські вибори", — заявив він.

Токаєв братиме участь у виборах глави держави. Вибори до мажилісу (нижня палата парламенту Казахстану) та масліхати (представницькі органи на місцях) відбудуться у першій половині 2023 року, зазначило видання Sputnik Казахстан.

[ + – ] Вибори до мажилісу відбудуться у першій половині 2023 року

Деякі компетенції уряду Токаєв вважає за необхідне передати міністерствам.

"За конкретну галузеву політику має відповідати конкретний міністр, а не колективний кабінет. Уряд зосередиться на розв'язанні міжгалузевих питань", — заявив він.

Серед інших пропозицій Токаєва перераховувати 50% від щорічного доходу Національного фонду на накопичувальні рахунки дітей до досягнення ними 18 років.

Касим-Жомарт Токаєв висловився про важливість запровадження податку на розкіш. Податок сплачуватимуть ті, хто купує дорогу нерухомість та транспортні засоби. Президент пообіцяв, що середнього класу це не торкнеться.

Нагадаємо, що раніше Касим-Жомарт Токаєв доручив створити всі умови для роботи іноземних компаній, які залишили Росію через західні санкції. За його словами, кожна друга із майже 1,4 тис. великих компаній повністю пішла з РФ.

Казахстан має намір заборонити перевезення товарів до Росії, які обклали санкціями. У Кремлі сподіваються, що казахи не підтримають антиросійських санкцій.