Релокація: компанії, що пішли з РФ, можуть почати працювати в Казахстані, — президент країни

Токаєв доручив уряду створити умови для релокації іноземного бізнесу. Глава держави впевнений, що Казахстан має хороші можливості для нарощування виробництва.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду створити необхідні умови для релокації іноземних компаній, які пішли з Російської Федерації через санкції. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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За словами Токаєва, кожна друга з майже 1,4 тис. великих зарубіжних компаній призупинила діяльність або повністю пішла з російського ринку.

"Уряду варто створити сприятливі умови для їхньої релокації в Казахстан. Це дасть нам хороші можливості для нарощування виробництва товарів середніх і верхніх переділів", — наголосив президент.

Як розповідає глава держави, він уже доручив підготувати пул інвестиційних проєктів у сфері обробної промисловості. Надалі ці проєкти мають відпрацювати з можливими інвесторами. Однак поки що ця робота ще ведеться у форматі нарад і зустрічей.

"У частині конкретних результатів поки що мало чим можна похвалитися. Нових проєктів по суті немає", — зазначив Токаєв.

Наприкінці червня міністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану Багдат Мусін також розповідав, що країна намагається залучити іноземні IT-компанії для роботи на своїй території. "Вже є результат, робота в цьому напрямі знайде своє відображення", — наголосив тоді політик.

Міністр уточнив, що наразі в Казахстан уже релоковано такі компанії: Playrix ($17 млрд, розробка ігор), Tinkoff Bank ($6,3 млрд, онлайн-банк), Nexters ($1,9 млрд, розробка ігор), InDriver ( $1,2 млрд, сервіс пасажирських перевезень), СПБ Біржа ($1 млрд, біржа), Mytona ($0,25 млрд, розробка ігор), TypeType (шрифтна студія), Level Travel (бронювання онлайн-турів), Red Mad Robot (розробник додатків).

Нагадаємо, Казахстан вийшов з угоди СНД про валютний комітет. Такому кроку передувало обмеження відвантаження казахстанської нафти через нафтопровід у Новоросійську. Представники Росії пояснили це необхідністю розмінувати акваторію від бомб часів Другої світової.

Раніше Фокус писав, що Казахстан має намір заборонити провезення санкційних товарів до Росії. Влада Казахстану не буде завіряти електронні рахунки-фактури на категорії товарів, які перебувають під західними санкціями. Без цього товари не зможуть перетнути кордон з РФ.