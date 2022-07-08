Розрив відносин з РФ: Казахстан вийшов із угоди СНД про валютний комітет

Такому кроку передувало обмеження відвантаження казахстанської нафти через нафтопровід у Новоросійську. Представники Росії пояснили це необхідністю розмінувати акваторію від бомб часів Другої світової.

Казахстан виходить з угоди СНД 1995 року про Міждержавний валютний комітет. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв уже підписав відповідний указ про припинення дії угоди, і документ набув чинності. Про це повідомляє Zonakz.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Затвердити протокол про припинення дії угоди про створення Міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 року, здійснений у Мінську 25 жовтня 2013 року", — наголошується в указі.

Комітет створювався для співпраці між пострадянськими країнами у валютно-платіжній та кредитній сфері та для вдосконалення валютного законодавства. Такий договір, на думку його авторів, мав сприяти розвитку економічного співробітництва та забезпечувати взаємну конвертованість національних валют.

Припинення дії угоди з боку Казахстану передувало рішення суду Новоросійська про зупинення роботи морського термінала Каспійського трубопровідного консорціуму на 30 діб, нібито через усунення екологічних порушень. Це вже третій випадок цього року, коли Росія обмежує постачання казахстанської нафти на світовий ринок через свою територію. У квітні транспортування нафти через КТК знижено: причиною назвали пошкодження двох із трьох відвантажувальних пристроїв під час шторму. А в червні акваторію розмінували від бомб часів Другої світової.

Нагадаємо, що у відповідь на обмеження щодо відвантаження казахстанської нафти в Новоросійську Казахстан заблокував 1700 вагонів з російським вугіллям.

Зі свого боку, влада Казахстану намагається налагодити експорт нафти в обхід РФ. Як пріоритетний шлях обрано Транскаспійський маршрут через Китай і Туреччину. Далі постачання казахстанської нафти можуть здійснюватися до країн Євросоюзу. За дорученням президента країни опрацюють оптимальний варіант експортних поставок, до цього проєкту можуть залучити західні інвестори з Chevron та ExxonMobil. Уряд країни також збирається збільшити потужності нафтопроводів Атирау – Кенкіяк та Кенкіяк – Кумколь.