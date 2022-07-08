Разрыв отношений с РФ: Казахстан вышел из соглашения СНГ о валютном комитете

Такому шагу предшествовало ограничений отгрузки казахстанской нефти через нефтепровод в Новороссийске. Представители России объяснили это необходимостью разминировать акваторию от бомб времен Второй мировой.

Казахстан выходит из соглашения СНГ 1995 года о Межгосударственном валютном комитете. Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже подписал соответствующий указ о прекращении действия соглашения, и документ вступил в силу. Об этом сообщает Zonakz.

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"Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года", — отмечается в указе.

Комитет создавался для сотрудничества между постсоветскими странами в валютно-платежной и кредитной сфере и для совершенствования валютного законодательства. Такое договор, по мысли его авторов, должен был способствовать развитию экономического сотрудничества и обеспечивать взаимную конвертируемость национальных валют.

Прекращению действия соглашения со стороны Казахстана предшествовало решение суда Новороссийска о приостановке работы морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток, якобы в связи с устранением экологических нарушений. Это уже третий случай в текущем году, когда Россия ограничивает поставки казахстанской нефти на мировой рынок через свою территорию. В апреле транспортировка нефти через КТК была снижена: причиной назвали повреждение двух из трех отгрузочных устройств во время шторма. А в июне акваторию разминировали от бомб времен Второй мировой.

Напомним, что в ответ на ограничения по отгрузке казахстанской нефти в Новороссийске Казахстан заблокировал 1700 вагонов с российским углем.

В свою очередь, власти Казахстана пытаются наладить экспорт нефти в обход РФ. В качестве приоритетного пути выбран Транскаспийский маршрут через Китай и Турцию. Дальше поставки казахстанской нефти могут осуществляться в страны Евросоюза. По поручению президента страны будет проработан оптимальный вариант экспортных поставок, к этому проекту могут быть привлечены западные инвесторы из Chevron и ExxonMobil. Правительство страны также собирается увеличить мощности нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.