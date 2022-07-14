Релокация: ушедшие из РФ компании могут начать работать в Казахстане, — президент страны

Токаев поручил правительству создать условия для релокации иностранного бизнеса. Глава государства уверен, что у Казахстана появились хорошие возможности для наращивания производства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать необходимые условия для релокации иностранных компаний, ушедших из Российской Федерации из-за санкций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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По словам Токаева, каждая вторая из почти 1,4 тыс. крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка.

"Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов", — подчеркнул президент.

Как рассказывает глава государства, он уже поручил подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности. В дальнейшем эти проекты должны отработать с возможными инвесторами. Однако пока эта работа еще ведется в формате совещаний и встреч.

"В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет", — отметил Токаев.

В конце июня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин также рассказывал, что стране пытается привлечь иностранные IT-компании для работы на своей территории. "Уже есть результат, работа в этом направлении найдет свое отражение", — подчеркнул тогда политик.

Министр уточнил, что в настоящее время в Казахстан уже релоцированы следующие компании: Playrix ($17млрд, разработка игр), Tinkoff Bank ($6,3 млрд, онлайн-банк), Nexters ($ 1,9 млрд, разработка игр), InDriver ($1,2 млрд, сервис пассажирских перевозок), СПБ Биржа ($1 млрд, биржа), Mytona ($0,25 млрд, разработка игр), TypeType (шрифтная студия), Level Travel (бронирование онлайн-туров), Red Mad Robot (разработчик приложений).

Напомним, Казахстан вышел из соглашения СНГ о валютном комитете. Такому шагу предшествовало ограничений отгрузки казахстанской нефти через нефтепровод в Новороссийске. Представители России объяснили это необходимостью разминировать акваторию от бомб времен Второй мировой.

Ранее Фокус писал, что Казахстан намерен запретить провоз санкционных товаров в Россию. Власти Казахстана не будут заверять электронные счета-фактуры на категории товаров, которые находятся под западными санкциями. Без этого товары не смогут пересечь границу с РФ.