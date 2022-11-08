В Казахстане ужесточат процедуру получения гражданства: кандидаты должны знать язык и историю

Кандидаты на получение гражданства в обязательном порядке должны будут проходить платные курсы по изучению казахского языка, основ истории и законодательства страны.

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На фоне притока мигрантов из России в Казахстан в парламенте страны разработали поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение предоставления гражданства. Согласно новому закону заявителю может быть отказано в предоставлении гражданства, если он не знает казахский язык, основ истории и законодательства республики. Об этом сообщает казахский информационный портал Tengrinews.

"В настоящее время разработаны поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", предусматривающие незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве, а также направленные на предупреждение фактов двойного гражданства", — говорится в ответе премьер-министра страны Алихана Смаилова.

Глава Кабмина также отметил, что ежедневное количество граждан, прибывающих из РФ возвращается к среднему уровню пересечения границ. Он также напомнил, что для желающих изучать казахский язык, культуру и обычаи созданы 174 воскресных школ.

Также мигранты могут за оплату получить необходимые знания для получения гражданства в интеграционных центрах "Язык", которые созданы при администрациях. При этом для мигрантов с перспективой получения гражданства это будет обязательным.

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Напомним, из-за введения в сентябре президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации тысячи людей устремились к границам Казахстана. Россияне вынуждены были сутками стоять на контрольно-пропускных пунктах, при этом им пришлось разводить костры и строить укрытия от дождя и ветра.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 сентября прокомментировал причины возникновения волны мигрантов из России, которые массово выезжали в Казахстан. По его словам, эти люди вынуждены уезжать из родной страны, поскольку они оказались в безвыходной ситуации.