У Казахстані посилять процедуру набуття громадянства: кандидати повинні знати мову та історію

Кандидати на отримання громадянства обов'язково повинні проходити платні курси з вивчення казахської мови, основ історії та законодавства країни.

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На тлі припливу мігрантів з Росії до Казахстану в парламенті країни розробили поправки до законодавства, які передбачають посилення отримання громадянства. Згідно з новим законом заявнику можуть відмовити у наданні громадянства, якщо він не знає казахську мову, основ історії та законодавство республіки. Про це повідомляє казахський інформаційний портал Tengrinews.

"Наразі розроблено поправки до закону "Про громадянство Республіки Казахстан", що передбачають незнання державної мови, основ історії та національного законодавства як додаткову підставу для відмови у прийомі та поновленні у громадянстві, а також спрямовані на попередження фактів подвійного громадянства", — йдеться у повідомленні у відповіді прем'єр-міністра країни Аліхана Смаїлова.

Глава Кабміну також зазначив, що щоденна кількість громадян, які прибувають із РФ повертається до середнього рівня перетину кордонів. Він також нагадав, що для охочих вивчати казахську мову, культуру та звичаї створено 174 недільні школи.

Також мігранти можуть за оплату отримати необхідні знання для набуття громадянства в інтеграційних центрах "Мова", які створені при адміністраціях. Водночас для мігрантів з перспективою набуття громадянства це буде обов'язковим.

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Нагадаємо, через введення у вересні президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації тисячі людей прямували до кордонів Казахстану. Росіяни змушені були цілодобово стояти на контрольно-пропускних пунктах, при цьому їм довелося розводити багаття і будувати укриття від дощу та вітру.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 28 вересня прокоментував причини виникнення хвилі мігрантів із Росії, які масово виїжджали до Казахстану. За його словами, ці люди змушені їхати з рідної країни, оскільки вони опинилися у безвихідній ситуації.