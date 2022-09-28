Вимушені тікати: президент Казахстану назвав ситуацію в Росії безнадійною

Касим-Жомарт Токаєв пообіцяв росіянам, які тікають в Казахстан, забезпечити безпеку. Їм буде надано допомогу, проте вони не отримають жодних преференцій.

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на зустрічі з громадськістю Туркестанської області заявив, що багато росіян змушені їхати зі своєї країни через безвихідну ситуацію. Казахський лідер пообіцяв подбати про них та забезпечити таким людям безпеку. Про це повідомляє пресслужба президента республіки Казахстану.

"В останні дні до нас приїжджає багато людей з Росії. Більшість з них змушені виїжджати через безвихідну ситуацію, що склалася. Ми повинні виявити турботу про них і забезпечити їм безпеку. Це політичне і гуманітарне питання", — заявив Токаєв.

Казахський лідер зазначив, що Астана має намір підтримувати добросусідські відносини з РФ, згадавши народне прислів'я, яке говорить: "хороші відносини з сусідами — запорука спокою". У цьому контексті Токаєв зазначив, що в непростій ситуації, що склалася, необхідно проявити людяність, терпіння і організованість, але водночас підкреслив, що тим, хто приїжджає з-за кордону, не буде жодних преференцій.

"Приїжджим з-за кордону надаватиметься допомога, але вони не отримають жодних преференцій. Вся робота має здійснюватися відповідно до закону та наших зобов'язань. Ми проведемо переговори з російською стороною і вирішуватимемо цю проблему на користь нашої країни", — сказав казахський президент.

Токаєв також нагадав присутнім, що Казахстан зберігає і зберігатиме нейтральну позицію щодо збройних конфліктів. За його словами, для Астани важливі насамперед територіальна цілісність та благополуччя казахського народу, тому керівництво країни не повинно йти на поводу у провокаторів.

"У безпосередній близькості від нас йде масштабна війна. Пам'ятаючи про це, ми повинні в першу чергу думати про безпеку нашої країни. Це дуже важливе завдання і головна мета для нашої країни та особисто для мене", — наголосив Токаєв.

Нагадаємо, на тлі оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації багато російських громадян намагаються виїхати з країни. 28 вересня стало відомо, що на кордоні Оренбурзької області та Казахстану росіяни будують хижки, палять багаття та готують їжу у казанах.

Міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов 27 вересня заявив, що казахська сторона зобов'язалася видавати РФ російських громадян, які будуть оголошені у розшук за ухилення від мобілізації. За його словами, існують двосторонні домовленості у питанні екстрадиції злочинців та обміну засуджених.