Вынуждены бежать: президент Казахстана назвал ситуацию в России безнадежной

Касым-Жомарт Токаев пообещал россиянам, которые бегут в Казахстан, обеспечить безопасность. Им будет оказана помощь, однако они не получат никаких преференций.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области заявил, что многие россияне вынуждены уезжать из своей страны из-за сложившейся безвыходной ситуации. Казахский лидер пообещал позаботиться о них и обеспечить таким людям безопасность. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Казахстан.

"В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос", — заявил Токаев.

Казахский лидер отметил, что Астана намерена поддерживать добрососедские отношения с РФ, вспомнив народную пословицу которая гласит: "добрые отношения с соседями – залог спокойствия". В этом контексте Токаев отметил, что в сложившейся непростой ситуации необходимо проявить человечность, терпение и организованность, но в то же время, подчеркнул, что приезжающим из-за рубежа не будет никаких преференций.

"Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны", — сказал казахский президент.

Токаев также напомнил присутствующим, что Казахстан сохраняет и будет сохранять нейтральную позицию в отношении вооруженных конфликтов. По его словам, для Астаны важны прежде всего территориальная целостность и благополучие казахского народа, поэтому руководство страны не должно идти на поводу у провокаторов.

"В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны. Это очень важная задача и главная цель для нашей страны и лично для меня, – подчеркнул Токаев.

Напомним, на фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации многие российские граждане пытаются выехать из страны. 28 сентября стало известно, что на границе Оренбургской области и Казахстана россияне строят хижины, жгут костры и готовят еду в казанах.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов 27 сентября заявил, что казахская сторона обязалась выдавать РФ российских граждан, которые будут объявлены в розыск за уклонение от мобилизации. По его словам существуют двусторонние договоренности в вопросе экстрадиции преступников и обмену осужденных.