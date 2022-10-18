Конец влияния России и шанс для Евразии. Как меняется постсоветское пространство

Одной из целей вторжения РФ в Украину было укрепление ее влияния в регионе. Однако происходит диаметрально противоположное — Москва теряет контроль над постсоветским пространством.

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Терпя неудачу за неудачей в попытках восстановить российское имперское влияние на Украину, Москва стремительно сводит на нет свою роль по всей Евразии, включая бывшие советские страны Южного Кавказа и Центральной Азии. Почувствовав хрупкость российской власти, правительства стран региона начали создавать на местах прецеденты, которых давно не допускала постимперская власть России.

С момента начала "специальной военной операции" против Украины обеспокоенные соседи, такие как Казахстан, демонстративно отторгают Россию. В последние несколько недель в Евразии возобновились и конфликты, которые могут быть предвестниками грядущей нестабильности. Региональные державы, особенно Китай и Турция, более открыто выступают против российского влияния. К тому же мобилизация в России вызвала поток миграции в другие евразийские государства – особенно в Армению, Грузию и Казахстан. Это оборачивает вспять давнюю тенденцию миграции из этих стран в Россию и оставляет многих простых россиян лицом к лицу с недовольством, которое до сих пор ощущается во многих постколониальных обществах.

Фокус перевел аналитический материал Джеффри Макоффа о том как меняется влияние РФ на Евразийском пространстве из-за "спецоперации" против Украины.

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Эти события – первые признаки того, что, вероятно, станет одним из наиболее долгосрочных результатов войны: уменьшение влияния России на всем пространстве постсоветской Евразии и появление более динамичного, хотя и сложного регионального порядка. Другими словами, этот результат в точности противоположен тому, которого Москва надеялась достичь своим вторжением в Украину и фактической оккупацией Беларуси.

Как показывает возобновление боевых действий на Южном Кавказе и в Центральной Азии, снижение российского влияния может привести к возобновлению горячих фаз старых конфликтов, которые принесут новые страдания людям в регионе. Однако в долгосрочной перспективе это может способствовать появлению более сильных и эффективных государств – особенно если Соединенные Штаты и их европейские союзники смогут обеспечить более либеральную альтернативу растущему влиянию Китая и Турции.

[ + – ] Одним из наиболее долгосрочных результатов войны: уменьшение влияния России на всем пространстве постсоветской Евразии и появление более динамичного, хотя и сложного регионального порядка

Постсоветское пространство: новые конфликты, старые проблемы

Освещение военных неудач и недавней мобилизации в России оставило в тени важные события в других регионах на периферии старой советской империи. Возобновление боевых действий между Арменией и Азербайджаном, а также между Кыргызстаном и Таджикистаном свидетельствует о том, что, истекая кровью в Украине, Москва теряет способность манипулировать другими постимперскими конфликтами, которыми усеяны ее приграничные территории.

Действительно, Россия была вынуждена вывести войска из этих регионов, чтобы восполнить свои потери в Украине. Это позволило другим региональным державам воспользоваться проблемами России для достижения своих собственных целей в самопровозглашенной сфере "особых интересов" Москвы.

Когда российские войска были выбиты из-под Харькова, начались бои на границе между Арменией и Азербайджаном – странами, которые с 1980-х годов ведут борьбу за спорный регион Нагорного Карабаха. Вскоре после этого таджикские войска начали обстрел Кыргызстана, повысив ставки в конфликте, который уже несколько лет тлеет на их извилистой границе. Хотя основное бремя боевых действий несут местные жители, репутация России как регионального гегемона, способного поддерживать или навязывать порядок на своей периферии, также пострадала.

[ + – ] Когда российские войска были выбиты из-под Харькова, начались бои на границе между Арменией и Азербайджаном – странами, которые с 1980-х годов ведут борьбу за спорный регион Нагорного Карабаха Фото: РБК

Россия сыграла важную роль в обеспечении прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, которое положило конец Второй нагорно-карабахской войне в конце 2020 года, и направила свои силы в качестве миротворцев для мониторинга и реализации соглашения. Примечательно, что Москва выступила посредником в прекращении огня после того, как азербайджанские войска нанесли удар за пределами Нагорного Карабаха и в самой Армении, которая, по утверждению Кремля, находится под зонтиком безопасности ОДКБ.

На этот раз, когда Азербайджан возобновил наступление, призывы Еревана к поддержке возглавляемой Россией ОДКБ остались без ответа. Потерпев неудачу в Украине, Москва в марте вывела из Армении около 800 военнослужащих, а также многочисленных миротворцев.

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По сравнению с 2020 годом, сейчас Россия более осторожно относится к провоцированию напряженности в отношениях с союзником Азербайджана Турцией, учитывая роль Анкары как посредника российской торговли и инвестиций в условиях западных санкций. Если Азербайджан пришел к выводу, что он может действовать без учета мнения России, то Армении остается осознать, что гарантия безопасности, которой она номинально пользуется в рамках Договора о коллективной безопасности, имеет небольшую ценность. Тем временем Соединенные Штаты и Европейский Союз взяли на себя инициативу по проведению переговоров о заключении прочного мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Как и Армения, Кыргызстан и Таджикистан являются членами ОДКБ и уже давно размещают у себя значительные контингенты российских войск. Российское присутствие в Центральной Азии было в основном направлено на борьбу с распространением нестабильности, джихадизма, наркоторговли и других международных вызовов, при этом помогая сдерживать территориальные споры, возникшие в результате беспорядочного раздела Ферганской долины между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Например, когда в апреле 2021 года обострились столкновения на кыргызско-таджикской границе, Россия сыграла в основном конструктивную роль, поощряя обе стороны к соблюдению режима прекращения огня.

Однако кыргызско-таджикские боевые действия возобновились в сентябре 2022 года. В результате боевых действий, которые велись националистически настроенными политиками с обеих сторон, погибло более 100 человек, а десятки тысяч были вынуждены бежать. Поскольку президент Таджикистана Эмомали Рахмон – один из немногих постсоветских лидеров, не возражающих по поводу вторжения России в Украину, Москва, похоже, склоняется в сторону Таджикистана в ущерб своей роли посредника. В начале октября Кыргызстан отменил запланированные учения ОДКБ на своей территории, а Бишкек и Душанбе проигнорировали посреднические усилия организации.

Еще одним признаком ослабления влияния России стало предположение кыргызских чиновников о том, что в наступлении на Таджикистан участвовали иностранные боевики из Афганистана, которых Москва долгое время стремилась вытеснить из Центральной Азии. Как и на Южном Кавказе, лидеры обеих стран признают, что Россия не в состоянии навязать какое-либо урегулирование, поскольку ей уже пришлось передислоцировать более 1500 военнослужащих, чтобы восполнить потери в Украине.

Геополитическая конкуренция возвращается в Евразию

Местные игроки на Южном Кавказе и в Центральной Азии – не единственные, кого вдохновляют трудности России. Другие региональные державы также воспользовались отвлечением и деморализацией России для продвижения своих собственных планов. Наибольшую активность проявили Китай и Турция – два бывших партнера РФ с давними интересами в Евразии.

Изначально ни Анкара, ни Пекин не были полностью согласны с вторжением России в Украину. Союзник по НАТО Турция оказывает Украине военную помощь, в частности, поставляя беспилотники Bayraktar TB2. В недавнем интервью Службе общественного вещания президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция не признает никаких территориальных изменений, и призвал Россию прекратить войну, повторив предложение о посредничестве Турции. Хотя Китай в лице Си Цзиньпина риторически поддержал Россию, обвинив НАТО в развязывании войны, он отказался предоставить военную помощь или помочь России обойти западные санкции. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте в середине сентября Си выразил "вопросы и озабоченность" по поводу войны в Украине.

[ + – ] Эрдоган подтвердил, что Турция не признает никаких территориальных изменений, и призвал Россию прекратить войну Фото: BloombergHT

Наряду с другими игроками, такими как Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Европейский Союз, Китай и Турция значительно расширили свое присутствие в постсоветской Евразии. Хотя Турция продолжает поддерживать Азербайджан, она стремится открыть свою границу и нормализовать отношения с Арменией. Это может оказаться сложнее, чем надеется Эрдоган, но Анкара видит здесь возможность изменить экономическую географию региона.

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Подключение Армении к транзитным коридорам с востока на запад через Кавказ будет способствовать расширению связей с Центральной Азией и одновременно снизит зависимость Еревана от России (и Ирана). Между тем, Турция также активизирует свое взаимодействие с государствами Центральной Азии, добиваясь реорганизации и укрепления Организации тюркских государств, стремясь к членству в Шанхайской организации сотрудничества и подписывая новые соглашения об экономическом и военном сотрудничестве с такими потенциальными союзниками России, как Казахстан и Кыргызстан.

Расширение влияния Китая было еще более стремительным. Хотя китайская торговля и инвестиции, особенно в Центральной Азии, росли задолго до начала полномасштабного вторжения России, санкции и продолжающийся спад российской экономики ускорят экономический поворот Евразии в сторону Китая.

Поскольку иностранные компании бегут из России из-за санкций, Китай также все чаще обращается к транзитным маршрутам через Центральную Азию и Кавказ, чтобы выйти на рынки Европы.

По прогнозам одной из региональных торговых ассоциаций, объем транзита товаров через Центральную Азию и Кавказ в этом году в 6 раз превысит объем перевозок через регион в 2021 году. Правительства стран Центральной Азии также все чаще обращаются к Китаю за помощью в сфере безопасности, включая оружие, обучение и совместные учения. Вопросы о наличии и эффективности российских войск в регионе только усилят эту тенденцию. Тем временем Китай пользуется потеплением отношений, чтобы заставить правительства стран Центральной Азии смириться с его жестокими репрессиями против уйгуров в соседнем Синьцзяне.

Россия и СНГ. Ближнего зарубежья больше нет?

Россия долгое время была главным гарантом безопасности на Южном Кавказе и в Центральной Азии, пытаясь манипулировать соперничеством между своими более мелкими соседями для обеспечения собственного влияния и одновременно сдерживая региональные споры.

С момента распада СССР элиты большей части постсоветской Евразии считали Россию непоколебимой силой. Они рассчитывали на то, что Москва разберет их внутренние споры и обеспечит зонтик безопасности как через двусторонние соглашения, так и через многостороннюю Организацию Договора о коллективной безопасности. В свою очередь, российские официальные лица и сторонние наблюдатели рассматривали постсоветские государства Восточной Европы (включая Украину), Южного Кавказа и Центральной Азии как часть того, что Дмитрий Тренин однажды назвал российской "сферой интересов". После катастрофической войны России в Украине эта идея становится все более несостоятельной.

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Конфликты Армении с Азербайджаном и Кыргызстана с Таджикистаном показывают, как эрозия российского влияния может принести еще больше насилия и страданий на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Однако в долгосрочной перспективе снижение российского влияния может стать основой для появления более сильных и стабильных государств в этих регионах, поскольку региональным элитам придется взять на себя большую ответственность за решение собственных проблем. Возникающий в регионе геополитический плюрализм также позволит более мелким евразийским государствам стать более самостоятельными, поскольку они смогут выбирать между несколькими внешними партнерами. Они выиграют от возможности получать большую долю доходов от торговли и транзита, а также от будущих инвестиций в их энергетический сектор.

Растущее влияние Китая и Турции вряд ли будет особенно либеральным, и само по себе оно мало поможет решить многочисленные проблемы лидерства в регионе. Однако слабость России дает шанс и более либеральным США и ЕС, особенно по мере ухода со сцены постсоветского поколения элит.

Даже сейчас, когда Соединенные Штаты и их союзники сосредоточены на помощи Украине в борьбе с российским вторжением, им пора начинать думать о том, как способствовать дальнейшему выходу небольших евразийских государств из тени России. Поток инвестиций, партнерство с гражданским обществом и развитие механизмов регионального сотрудничества – все это сыграет жизненно важную роль в том, чтобы Центральная Азия после поражения России стала более демократичной и безопасной.

Об авторе

Джеффри Манкофф – заслуженный научный сотрудник Института национальных стратегических исследований при Национальном университете обороны и старший сотрудник-нерезидент Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Его исследования посвящены внешней политике России, евразийской геополитике, а также роли истории и памяти в международных отношениях.