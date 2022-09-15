Китай и Казахстан: дружба по расчету

"Си Цзиньпин решил встретиться с Токаевым лично перед саммитом ШОС. И это не в последнюю очередь связано с январскими событиями в Казахстане. Для Пекина беспорядки были непредвиденными и Китай в этой ситуации выглядел нерешительным, в отличие от России, что для Пекина было фактом малоприятным. Визит знаменует собой точку зрения Пекина относительно того, кто действительно занимает лидирующую позицию в регионе Центральной Азии и кто может претендовать на место наиболее влиятельного государства извне". Мнение.

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Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина за более, чем два года, с начала коронавирусной пандемии.

Примечателен сам факт того, что Си Цзиньпин решил встретиться с Токаевым лично перед саммитом ШОС, который стартовал в Самарканде (кстати, первый официальный визит Токаева в качестве президента был именно в КНР). Это подчеркивает значимость, которую Пекин придает двусторонним отношениям с Казахстаном.

Такое положение дел не в последнюю очередь связано с январскими событиями в Казахстане. Для Пекина происходящие беспорядки были непредвиденными и Китай оказался нерешительным в этой ситуации, в отличие от России, что для Пекина было фактом малоприятным.

В чем значимость Казахстана для Китая?

Казахстан важен для КНР с точки зрения безопасности, ведь это соседнее государство и граница достаточно протяженная.

Но для Китая Казахстан выступает не только как приграничный район, но и как крупный промежуточный и транзитный регион, который облегчает торговлю с Ираном, Афганистаном, Индией и Пакистаном.

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Нефть, газ, уран и власть. Что делили в Казахстане

На фоне войны в Украине Китай переориентировал значительную часть сухопутных транзитных потоков в Европу по так называемому Срединному или Транскаспийскому коридору.

Около половины казахстанского экспорта традиционно занимает сырье (нефть, газ, медь, уран). Так, в 2020 г. доля этих товаров в общем объеме экспорта Казахстана составила 49%. Во многом такая ситуация связана с лидирующими позиция Казахстана в регионе и мире по запасам и добыче данных видов сырья. В (пока еще) Нур-Султане беспокоятся, что Казахстан в силу асимметричного торгового баланса играет роль "сырьевого придатка" для КНР и частично эти опасения не беспочвенны.

[ + – ] Для Китая Казахстан выступает как крупный промежуточный и транзитный регион, который облегчает торговлю с Ираном, Афганистаном, Индией и Пакистаном Фото: Getty Images

Казахстан является важной составляющей проекта "Один пояс, один путь". Китай и Казахстан реализуют крупные совместные экономические проекты: разработка Актюбинского нефтяного месторожде­ния, строительство нефтепровода Атасу-Алашанькоу.

Логистика и энергетика, таким образом, это две важнейших сферы двустороннего сотрудничества для Пекина.

Помимо этого, важным фактором, как уже упоминалось, является безопасность.

Накануне Си Цзиньпин опубликовал статью о дружбе с Казахстаном и предстоящем визите в Нур-Султан, в которой он отметил, что "важно твердо защищать нашу общую безопасность". Китай готов вместе с Казахстаном решительно противодействовать попыткам внешнего вмешательства, сообща поддерживать прочный мир и долгосрочную стабильность в регионе.

Геополитически, как мне кажется, визит знаменует собой точку зрения Пекина относительно того, кто действительно занимает лидирующую позицию в регионе Центральной Азии и кто может претендовать на место наиболее влиятельного государства извне.

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