Китай і Казахстан: дружба з розрахунку

"Сі Цзіньпін вирішив зустрітися з Токаєвим особисто перед самітом ШОС. І це не в останню чергу пов'язано із січневими подіями в Казахстані. Для Пекіна заворушення були непередбаченими, і Китай у цій ситуації мав нерішучий вигляд, на відміну від Росії, що для Пекіна було малоприємним фактом. Візит знаменує собою точку зору Пекіна щодо того, хто дійсно займає позицію лідера в регіоні Центральної Азії та хто може претендувати на місце найвпливовішої держави ззовні". Думка.

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Голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. Це перша закордонна поїздка Сі Цзіньпіна за понад два роки з початку коронавірусної пандемії.

Примітним є сам факт того, що Сі Цзіньпін вирішив зустрітися з Токаєвим особисто перед самітом ШОС, який стартував у Самарканді (до речі, перший офіційний візит Токаєва як президента був саме в КНР). Це наголошує на значущості, яку Пекін надає двостороннім відносинам із Казахстаном.

Такий стан справ не в останню чергу пов'язаний із січневими подіями в Казахстані. Для Пекіна безлади, що відбувалися, були непередбаченими, і Китай виявився нерішучим у цій ситуації, на відміну від Росії, що для Пекіна було фактом малоприємним.

У чому значення Казахстану для Китаю?

Казахстан важливий для КНР із погляду безпеки, адже це сусідня держава, і кордон досить довгий.

Але для Китаю Казахстан виступає не лише як прикордонний район, а і як великий проміжний і транзитний регіон, який полегшує торгівлю з Іраном, Афганістаном, Індією та Пакистаном.

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Нафта, газ, уран і влада. Що ділили в Казахстані

На тлі війни в Україні Китай переорієнтував значну частину сухопутних транзитних потоків у Європу за так званим Серединним або Транскаспійським коридором.

Близько половини казахстанського експорту зазвичай займає сировина (нафту, газ, мідь, уран). У 2020 р. частка цих товарів у загальному обсязі експорту Казахстану становила 49%. Багато в чому така ситуація пов'язана з лідерською позицією Казахстану в регіоні та світі щодо запасів і видобутку цих видів сировини. У (поки що) Нур-Султані хвилюються, що Казахстан через асиметричний торговий баланс відіграє роль "сировинного придатку" для КНР, і частково ці побоювання не є безпідставними.

[ + – ] Для Китаю Казахстан виступає як великий проміжний і транзитний регіон, який полегшує торгівлю з Іраном, Афганістаном, Індією та Пакистаном Фото: Getty Images

Казахстан є важливим складником проєкту "Один пояс, один шлях". Китай і Казахстан реалізують великі спільні економічні проєкти: розробка Актюбінського нафтового родовища, будівництво нафтопроводу Атасу-Алашанькоу.

Отже, логістика й енергетика — це дві найважливіші сфери двостороннього співробітництва для Пекіна.

Крім цього, важливим чинником, як згадувалося, є безпека.

Напередодні Сі Цзіньпін опублікував статтю про дружбу з Казахстаном і візит до Нур-Султана, де він зазначив, що "важливо твердо захищати нашу спільну безпеку". Китай готовий разом із Казахстаном рішуче протидіяти спробам зовнішнього втручання, спільно підтримувати міцний мир і довгострокову стабільність у регіоні.

Геополітично, як мені здається, візит знаменує собою точку зору Пекіна щодо того, хто дійсно займає позицію лідера в регіоні Центральної Азії та хто може претендувати на місце найвпливовішої держави ззовні.

Джерело.

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