В Казахстане вспыхнули протесты после переизбрания Токаева (видео)

В Астане демонстранты вступают в стычки с правоохранителями, есть первые задержания. В нескольких регионах власти перекрыли дороги, есть проблемы с интернетом.

Related video

В столице Казахстана Астане после инаугурации президента Касыма-Жомарта Токаева проходят протесты, которые сопровождаются столкновениями с силовиками. Правоохранители проводят задержания. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщают телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.

Сегодня днем в Астане Касым-Жомарт Токаев приведен к присяге в качестве президента Казахстана после переизбрания на второй срок. Глава государства получил мандат на семь лет. В ходе инаугурационной речи глава государства говорил о реформах, строительстве "нового Казахстана", поддержке сел, возвращении незаконно выведенных из страны активов, передает "Радио Азаттык".

Уже вечером в казахстанской столице начались протесты. В телеграм-публикациях касательно демонстраций не говорится о том, насколько они массовые, однако уже известно о первых задержаниях и столкновениях протестующих против переизбрания Токаева с силовиками. Среди толпы слышны крики "Аллах Акбар". Издание "Власть" пишет, что люди "пытались направиться шествием в сторону центра".

Также есть сообщения о проблемах с интернетом в городе на фоне акции протеста — по данным властей, причина заключается в "аварии на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в Астане и Акмолинской области".

Тем временем в Карагандинской и Павлодарской областях Казахстана были закрыты трассы по всем направлениям, предварительно, из-за резкого понижения температуры. К примеру, по данным сервиса Weather.com, на момент публикации в Астане температура воздуха составляла -29 градусов.

Журналисты предположили, что задержаниям подверглись сторонники бизнесмена Марата Абиева, которого называют основателем проекта "Архитекторы будущего". Этот бизнесмен называл себя "вдохновителем фонда TDFA", который, по его словам, нацелен на развитие сельского хозяйства и намерен стать международной компанией. Абиев обрел известность в СМИ в мае этого года, когда сотням его сторонников, которые пытались попасть в Астану для, как заявлялось, "посещения концерта", не позволили въехать в столицу — полиция разворачивала автобусы с людьми. Власти столицы заявили, что "Абиев, несмотря на официальное уведомление об отказе в проведении концерта, продолжает обманным путем зазывать на концерт, тем самым вводя людей в заблуждение".

Напомним, в январе этого года в Казахстане прошли массовые акции протеста после повышения стоимости газа, после которых были назначены новые выборы президента.

Ранее Фокус писал о том, кто баллотировался на президентских выборах в Казахстане.