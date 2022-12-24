Будет прямое столкновение: в России назвали причину для вторжения в Казахстан (видео)

По словам пропагандиста Евгения Сатановского, военный конфликт с Казахстаном неизбежен.

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Российский политолог и востоковед Евгений Сатановский утверждает, что Соединенные Штаты Америки разместили на территории Казахстана биологические лаборатории. Об этом он заявил в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Сатановский также считает, что американские военно-биологические лаборатории расположены в Украине. По его мнению, в них работали ученые из Британии и Германии. Пропагандист призвал своих слушателей не забывать, что подобные места существуют и в Казахстане.

Эксперт отметил, что раньше ему казались смешными заявления о биолабораториях в Казахстане, однако сейчас ему известно о как минимум двух. Он также завил, что нахождение этих объектов на территории Казахстана может стать причиной военного столкновения.

Я тогда все смеялся на эту тему. Ну не может же быть. Казахстан и Америка, ну как? Но в Украине они же есть, две в Казахстане есть. Поэтому прямое столкновение, безусловно, будет", — заключил Евгений Сатановский.

[ + – ] Евгений Сатановский говорит о столкновении с Казахстаном

Ранее на российском телевидении уже поднимался вопрос вторжения в Казахстан. Так, 23 ноября на канале "Россия 1" шла речь о том, что Казахстан станет "следующей проблемой" для Российской Федерации, а также о возможном начале "нацистских процессов" в Казахстане.

Свои слова спикеры аргументировали тем, что в Республике Казахстан проживает большое количество "русских". Пропагандисты упомянули о том, что там также находится ядерное топливо для "Росатома".

Еще Фокус писал о том, что 12 декабря в Казахстане арестовали бывшего сотрудника федеральной службы охраны РФ майора Михаила Жилина. По данным журналистов, мужчина пытался избежать мобилизации.

Мы также сообщали, что в столице Казахстана вспыхнули протесты после инаугурации президента Касыма-Жомарта Токаева. После переизбрания политик получил мандат на семь лет.