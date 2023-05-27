"Можем уничтожить любую цель": экипаж о работе на

На счету бойцов уже есть 4 сбитых дрона-камикадзе Shahed и 2 крылатые ракеты. Высокая точность достигается бортовым компьютером.

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Украинская ПВО сейчас намного мощнее, чем было раньше. В частности, на вооружении есть ЗСУ Gepard, которая способна уничтожать дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Об этом сообщается в репортаже CNN.

Журналистам показали немецкую зенитную самоходную установку Gepard — это редкая возможность, учитывая, что россияне пытаются охотиться за украинской ПВО. "Перед вами ЗСУ Gepard 1A2", — говорит один из операторов установки Олег.

Одна из двух 30-мм пушек ВСУ Gepard

"Башня оснащена двумя 35-мм пушками производства Oerlikon, скорострельность этих пушек составляет 550 выстрелов в минуту, что в сумме дает 1100", — говорит Олег.

Германия передала Украине уже 34 ЗСУ Gepard и планирует поставлять их и дальше. Берлин вывел их из строя в 2010 году. Военные говорят, что компьютер позволяет автоматически обнаруживать цель, захватывать ее и просчитывать траекторию.

В издании отмечают, что подразделение Олега сбило уже 4 дрона-камикадзе Shahed и 2 вражеские ракеты.

Отметки на машине о сбитых ракетах и дронах-камикадзе

"[Россияне] любят говорить, что их ракеты невозможно сбить, но когда позволяют технологии, экипаж мотивирован, обучен и знает свою работу, нет ничего невозможного. Мы можем уничтожить любую враждебную цель", — говорит боец.

Украинская система ПВО сейчас имеет в арсенале франко-итальянскую ПРО SAMP/T, немецкий Iris-T, американо-норвежский NASAMS и американский Patriot. Все они хранятся в неизвестных засекреченных местах во избежание российских ударов.

Генерал-лейтенант Сергей Наев говорит, что работа ВСУ Gepard в сочетании с другими системами является одной из причин повышения эффективности ПВО. Процент перехваченных целей превосходит 80%.

Напомним, 25 мая ВСУ показали, как работает Gepard для защиты украинского неба.

8 марта Германия объявила о новых поставках оружия Украине, включая ВСУ Gepard.