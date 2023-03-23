"Защищают наше небо": ВСУ показали работу немецких зениток Gepard (видео)
Украинские защитники тренируются применять против российских авиацелей зенитные установки Gepard с двумя 35-мм автоматическими пушками. Техника создана на базе танка "Leopard 1".
Техника немецкого производства стоит на защите неба над Украиной. Сухопутные войска ВСУ опубликовали соответствующее видео 23 марта.
Защитники усовершенствуют свои навыки и постоянно тренируются. В ведомстве не отметили, использовали ли эту технику для противодействия захватчикам в воздухе.
"Защищают наше небо", – говорится в сообщении.
Немецкая зенитная установка Gepard имеет две 35 мм автоматические пушки и создана на базе танка Leopard 1. Техника способна вести огонь по целям на расстоянии 4 км и высотам до 3 км. Ее разработали еще в 60-х годах XX столетия. Сейчас Gepard помогает украинским военным подразделениям на фронте, а также защищает гражданскую инфраструктуру и жителей городов.
Боевая техника создана для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектах. Она способна защитить от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах. Gepard работает день и ночь в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника, а также в любую погоду.
Как сообщал Фокус 8 марта, Украина получила от ФРГ шесть тысяч боеприпасов к ним. Немцы также передали зенитные установки Gepard, но количество соответствующей техники не объявили.
В ФРГ высказались о готовности возобновить выпуск боеприпасов для предоставленных ВСУ систем Gepard. Борис Писториус, министр обороны Германии, 14 февраля подтвердил информацию о том, что немецкое правительство подписало контракт с военной компанией Rheinmetall на возобновление производства боеприпасов для зенитных установок Gepard 1A2. Это позволит немецкому военному ведомству оперативно поставлять вооружение Украине, что гарантирует поставку этой важной части противовоздушной обороны.