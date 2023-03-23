"Защищают наше небо": ВСУ показали работу немецких зениток Gepard (видео)

Украинские защитники тренируются применять против российских авиацелей зенитные установки Gepard с двумя 35-мм автоматическими пушками. Техника создана на базе танка "Leopard 1".

Related video

Техника немецкого производства стоит на защите неба над Украиной. Сухопутные войска ВСУ опубликовали соответствующее видео 23 марта.

Защитники усовершенствуют свои навыки и постоянно тренируются. В ведомстве не отметили, использовали ли эту технику для противодействия захватчикам в воздухе.

"Защищают наше небо", – говорится в сообщении.

Немецкая зенитная установка Gepard имеет две 35 мм автоматические пушки и создана на базе танка Leopard 1. Техника способна вести огонь по целям на расстоянии 4 км и высотам до 3 км. Ее разработали еще в 60-х годах XX столетия. Сейчас Gepard помогает украинским военным подразделениям на фронте, а также защищает гражданскую инфраструктуру и жителей городов.

Боевая техника создана для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектах. Она способна защитить от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах. Gepard работает день и ночь в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника, а также в любую погоду.

Как сообщал Фокус 8 марта, Украина получила от ФРГ шесть тысяч боеприпасов к ним. Немцы также передали зенитные установки Gepard, но количество соответствующей техники не объявили.

В ФРГ высказались о готовности возобновить выпуск боеприпасов для предоставленных ВСУ систем Gepard. Борис Писториус, министр обороны Германии, 14 февраля подтвердил информацию о том, что немецкое правительство подписало контракт с военной компанией Rheinmetall на возобновление производства боеприпасов для зенитных установок Gepard 1A2. Это позволит немецкому военному ведомству оперативно поставлять вооружение Украине, что гарантирует поставку этой важной части противовоздушной обороны.