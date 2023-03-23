"Захищають наше небо": ЗСУ показали роботу німецьких зеніток Gepard (відео)

Українські захисники тренуються застосовувати проти російських авіацілей зенітні установки Gepard із двома 35-мм автоматичними гарматами. Техніка створена на базі танка Leopard 1.

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Техніка німецького виробництва стоїть на захисті неба над Україною. Сухопутні війська ЗСУ опублікували відповідне відео 23 березня.

Захисники вдосконалюють свої навички та постійно тренуються. У відомстві не зазначили, чи вже використовували цю техніку для протидії загарбникам у повітрі.

"Захищають наше небо", – йдеться у дописі.

Німецька зенітна установка Gepard має дві 35-мм автоматичні гармати та створена на базі танка Leopard 1. Техніка здатна вести вогонь по цілях на відстані 4 км та висотах до 3 км. Її розробили ще в 60-х роках XX століття. Зараз Gepard допомагає українським військовим підрозділам на фронті, а також захищає цивільну інфраструктуру та мешканців міст.

Бойова техніка створена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів. Вона здатна захистити від атак з гелікоптерів та літаків на малих і надмалих висотах. Gepard працює вдень і вночі в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника, а також за будь-якої погоди.

Як повідомляв Фокус 8 березня, Україна отримала від ФРН шість тисяч боєприпасів до них. Німці також передали зенітні установки Gepard, але кількість відповідної техніки не оголосили.

У ФРН висловилися щодо готовності відновити випуск боєприпасів для наданих ЗСУ систем Gepard. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, 14 лютого підтвердив інформацію про те, що німецький уряд підписав контракт із військовою компанією Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок Gepard 1A2. Це дозволить німецькому воєнному відомству оперативно постачати озброєння Україні, що гарантує постачання цієї важливої частини протиповітряної оборони.