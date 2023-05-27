"Можемо знищити будь-яку ціль": екіпаж про роботу на ЗСУ Gepard

На рахунку бійців вже є 4 збитих дрона-камікадзе Shahed та 2 крилаті ракети. Висока точність досягається бортовим компʼютером.

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Українська ППО зараз набагато потужніша, ніж було раніше. Зокрема на озброєнні є ЗСУ Gepard, здатна знищувати дрони-камікадзе та крилаті ракети. Про це повідомляється в репортажі CNN.

Журналістам показали німецьку зенітну самохідну установку Gepard — це рідкісна можливість з огляду на те, що росіяни намагаються полювати на українську ППО. "Перед вами ЗСУ Gepard 1A2", — каже один з операторів установки Олег.

Одна з двох 30-мм гармат ЗСУ Gepard

"Башта оснащена двома 35-мм гарматами виробництва Oerlikon, скорострільність цих гармат становить 550 пострілів на хвилину, що в сумі дає 1100", — каже Олег.

Німеччина передала Україні вже 34 ЗСУ Gepard й планує постачати їх і надалі. Берлін вивів їх з експлуатації у 2010 році. Військові кажуть, що компʼютер дозволяє автоматично виявляти ціль, захоплювати її та прораховувати траєкторію.

У виданні зазначають, що підрозділ Олега збив уже 4 дрона-камікадзе Shahed та 2 ворожі ракети.

Позначки на машині про збиті ракети та дрони-камікадзе

"[Росіяни] люблять говорити, що їхні ракети неможливо збити, але коли дозволяють технології, екіпаж мотивований, навчений і знає свою роботу, немає нічого неможливого. Ми можемо знищити будь-яку ворожу ціль", — каже боєць.

Українська система ППО зараз має в арсеналі франко-італьйську ПРО SAMP/T, німецький Iris-T, американо-норвезький NASAMS та американський Patriot. Всі вони зберігаються в невідомих засекречених місцях, щоб уникнути російських ударів.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв каже, що робота ЗСУ Gepard у поєднанні з іншими системами є однією з причин підвищення ефективності ППО. Відсоток перехоплених цілей перевищує 80%.

Нагадаємо, 25 травня ЗСУ показали, як працює Gepard, щоб захистити українське небо.

8 березня Німеччина оголосила про нове постачання зброї Україні, включно із ЗСУ Gepard.