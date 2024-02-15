Велика вирва та десятки пошкоджених будинків: що відомо про наслідки обстрілу на Київщині

У двох населених пунктах Київської області впали уламки російських ракет. В ОВА повідомили, що критична інфраструктура не постраждала, але пошкоджені приватні будинки.

Related video

Від ранкового ракетного обстрілу ЗС РФ постраждала Київська область. Зокрема, є пошкодження у Бучанській громаді. Деталями щодо наслідків ворожої атаки 15 лютого поділився мер Бучі Анатолій Федорук.

У громаді пошкоджено п’ять приватних будинків. Внаслідок падіння уламків вибиті вікна та пошкоджений дах.

"Найголовніше — обійшлося без жертв, на щастя", — підкреслив Федорчук.

Також він показав велику вирву, що утворилась у селі Буда-Бабинецька Бучанської громади.

"Вороги цього ранку завдали ракетного удару. Така вирва утворилася після збиття російської ракети", — написав міський голова.

Згодом Федорук уточнив, що загалом внаслідок обстрілу пошкоджено приблизно 40 будинків.

"Від вибухової хвилі будинки у Бабинецькому та Ворзельському старостатах залишилися без дахів і вікон. В деяких будівлях порушені несучі конструкції", — розповів мер.

Він пояснив, що одну з російських ракет збили поза межами населеного пункту, і там утворилась лише вирва.

"На щастя, люди не постраждали. Подяка нашим вмілим силам ППО", — підкреслив Федорук.

Фото: Анатолій Федорук / Telegram Фото: Анатолій Федорук / Telegram Фото: Анатолій Федорук / Telegram Фото: Анатолій Федорук / Telegram

Голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко зазначив, що повітряна тривога тривала понад дві години, і в регіоні працювали сили ППО.

"Завдяки роботі наших захисників влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано", — проінформував керівник ОВА.

За попередніми даними, у Київській області обійшлося без жертв та постраждалих. Падіння уламків російських ракет зафіксували у двох населених пунктах одного району.

"Вже є інформація про пошкодження 7 приватних будинків, декількох господарчих споруд та автомобіля", — повідомив Кравченко.

Він додав, що у будинках вибиті вікна, а також пошкоджені фасади та дахи.

Нагадаємо, опівночі 15 лютого ЗС РФ вдарили ракетами по Чугуєву у Харківській області. Повністю зруйновано житловий будинок, є загибла.

Також від масованого обстрілу 15 лютого постраждало Запоріжжя. У місті є постраждалі, пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки.