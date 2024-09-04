4000 жертв: Кім Чен Ин наказав стратити 30 чиновників, які не запобігли повені в КНДР

Посадових осіб у постраждалому від повені районі стратили наприкінці серпня за жертви, "яких можна було уникнути".

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В Північній Кореї стратили до 3 десятків чиновників, які не запобігли наслідкам повені, яка сталася у провінції Чаганг. Про це повідомляє Daily Star.

Через повень та зсуви у провінції загинули 4000 осіб. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин після повеней заявив, що чиновники будуть покарані за людські смерті і, схоже, тепер він виконав цю погрозу

Офіційні особи Північної Кореї заявили, що "ті, хто спричинив неприпустимі втрати, будуть суворо покарані".

Було встановлено, що 20-30 посадових осіб у постраждалому від повені районі стратили одночасно наприкінці минулого місяця. Повідомляється, що правоохоронці затримали партійного секретаря провінції Чаган Кан Бон Хуна.

Кан Пон Хун також є колишнім заступником директора Департаменту промисловості боєприпасів і супроводжував Кім Чен Ина під час його роботи на місці.

Північно-західна провінція країни нещодавно постраждала від руйнівної повені. Тисячі жителів залишилися без даху над головою, є багато загиблих і постраждалих.

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили минулого місяця, що нещодавні сильні дощі знищили 4100 будинків, 7410 акрів сільськогосподарських полів і багато адмінбудівель та споруд. Також змиті дороги та затоплені залізниці в північно-західному місті Сінуюджу та сусідньому місті Уйджу.

Тоді Кім Чен Ин попросив владу "суворо покарати" тих, хто, за його словами, знехтував своїми обов'язками щодо запобігання стихійним лихам і спричинив "навіть ті жертви, яких не можна допустити".

Нагадаємо, що голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин отримав партію коней із РФ як ознаку зміцнення двосторонніх відносин між північнокорейським лідером і президентом РФ Володимиром Путіним.