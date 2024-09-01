Путін розрахувався з Кім Чен Ином кіньми за зброю для війни в Україні, — The Times (фото)

За словами журналістів, через сухопутний кордон із Північною Кореєю перевезли 24 коні — 19 жеребців і п'ять кобил. Орловський рисак вважається улюбленою породою північнокорейського лідера.

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Голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин отримав нову партію коней із РФ — чергову ознаку зміцнення двосторонніх відносин між північнокорейським лідером і президентом РФ Володимиром Путіним. Про це пише Times.

Автори публікації посилаються на заяву ветеринарних служб Приморського краю, пов'язаного із залізничним сполученням із Північною Кореєю. Зазначається, що через сухопутний кордон перевезли загалом 24 тварини — 19 жеребців і п'ять кобил.

Орловський рисак вважається улюбленою породою північнокорейського лідера, у 2022 році він отримав 30 таких коней, уточнили журналісти. За їхніми словами, коні важливі для Кім Чен Ина як пропагандистський символ, у КНДР це — частина його культу особи.

The Times також посилається на дані в південнокорейських ЗМІ про те, що коні — це частина оплати за постачання російським військам боєприпасів, які використовуються проти України.

Орловські рисаки Кім Чен Ина Фото: KCNA

У червні цього року РФ і КНДР підписали партнерську угоду у військовій сфері. Північнокорейський лідер також подарував Путіну пару мисливських собак породи пхунсан. Російський лідер у відповідь передав Північній Кореї 447 кіз.

Попри те, що Пхеньян розробляє ядерну зброю і балістичні ракети, є й інвестиції в одну з найстаріших у світі військових технологій — кінні військові частини. За офіційними даними, країна витратила щонайменше 600 000 доларів на чистокровних коней з Росії з 2020 по 2023 рр.

Нагадаємо, що в КНДР дроном, схожим на "Ланцет", знищили південнокорейський танк.

Також повідомлялося, що в серпні Кім Чен Ин сфотографувався з дітьми, які ридали.