Путин рассчитался с Ким Чен Ыном лошадьми за оружие для войны в Украине, — The Times (фото)

По словам журналистов, через сухопутную границу с Северной Кореей перевезли 24 лошади — 19 жеребцов и пять кобыл. Орловский рысак считается любимой породой северокорейского лидера,

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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын получил новую партию лошадей из РФ — очередной признак укрепления двусторонних отношений между северокорейским лидером и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет Times.

Авторы публикации ссылаются на заявление ветеринарных служб Приморского края, связанного с железнодорожным сообщением с Северной Кореей. Отмечается, что через сухопутную границу перевезли 24 лошади — 19 жеребцов и пять кобыл.

Орловский рысак считается любимой породой северокорейского лидера, в 2022 году он получил 30 таких лошадей, уточнили журналисты. По их словам, лошади важны для Ким Чен Ына в качестве пропагандистского символа, в КНДР это — часть его культа личности.

The Times также ссылается на данные в южнокорейских СМИ о том, что лошади — это часть оплаты за поставки российским войскам боеприпасов, которое используется против Украины.

Орловские рысаки Ким Чен Ына Фото: KCNA

В июне этого года РФ и КНДР подписали партнерское соглашение в военной сфере. Северокорейский лидер также подарил Путину пару охотничьих собак породы пхунсан. Российский лидер в ответ передал Северной Корее 447 коз.

Несмотря на то, что Пхеньян разрабатывает ядерное оружие и баллистические ракеты, есть и инвестиции в одну из старейших в мире военных технологий — конные воинские части. По официальным данным, страна потратила не менее 600 000 долларов на чистокровных лошадей из России с 2020 по 2023 гг.

Напомним, что в КНДР дроном, похожим на "Ланцет", уничтожили южнокорейский танк.

Также сообщалось, что в августе Ким Чен Ын сфотографировался с рыдающими детьми.