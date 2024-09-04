4000 жертв: Ким Чен Ын приказал казнить 30 чиновников, которые не предотвратили наводнение в КНДР

Должностных лиц в пострадавшем от наводнения районе казнили в конце августа за жертвы, "которых можно было избежать".

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В Северной Корее казнили до 3 десятков чиновников, которые не предотвратили последствия наводнения, которое произошло в провинции Чаганг. Об этом сообщает Daily Star.

Из-за наводнений и оползней в провинции погибли 4000 человек. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после наводнений заявил, что чиновники будут наказаны за человеческие смерти и, похоже, теперь он выполнил эту угрозу

Официальные лица Северной Кореи заявили, что "те, кто вызвал недопустимые потери, будут строго наказаны".

Было установлено, что 20-30 должностных лиц в пострадавшем от наводнения районе казнили одновременно в конце прошлого месяца. Сообщается, что правоохранители задержали партийного секретаря провинции Чаган Кан Бон Хуна.

Кан Пон Хун также является бывшим заместителем директора Департамента промышленности боеприпасов и сопровождал Ким Чен Ына во время его работы на месте.

Северо-западная провинция страны недавно пострадала от разрушительного наводнения. Тысячи жителей остались без крыши над головой, есть много погибших и пострадавших.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили в прошлом месяце, что недавние сильные дожди уничтожили 4100 домов, 7410 акров сельскохозяйственных полей и много админзданий и сооружений. Также смыты дороги и затоплены железные дороги в северо-западном городе Синуюджу и соседнем городе Уйджу.

Тогда Ким Чен Ын попросил власти "строго наказать" тех, кто, по его словам, пренебрег своими обязанностями по предотвращению стихийных бедствий и вызвал "даже те жертвы, которых нельзя допустить".

Напомним, что председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын получил партию лошадей из РФ как признак укрепления двусторонних отношений между северокорейским лидером и президентом РФ Владимиром Путиным.