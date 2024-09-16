Запад думает, а союзники РФ – действуют: Погорелый объяснил, почему идет наступление на Донбассе

Россия получает от партнеров военную помощь без ограничений, а Украина выcлушивает от Запада речи о внутренних проблемах и недопустимости эскалации. Благодаря разнице в подходах оккупационная армия равняет с землей украинские города, рассказывает Фокусу соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

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Наступление российской армии на Донбассе после некоторого затишья возобновилось: Покровский и Кураховский участки фронта стали самыми горячими. ВС России глобально не изменили тактику штурмов — оккупанты давят ВСУ большим количеством ресурсов, говорит Фокусу соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

Под Покровском сконцентрированы группы профессиональных российских военных с хорошим вооружением. Боевые специалисты не идут в лобовые атаки, действуя предельно внимательно, уточняет аналитик.

"Ищут слабые места и возможности обходов при неудачных лобовых атаках. Добавим к этому постоянные артобстрелы и мощные авиаудары", — объясняет Погорелый.

Превосходство ВС РФ наблюдается из-за ощутимой разницы в подходах к полномасштабной войне у союзников России и Украины. Поддерживающие Москву страны не ставят искусственные ограничения, не рассказывают о бесконечных внутриполитических проблемах, считает аналитик.

России удается налаживать экономические связи по принципу бартера. Благодаря этому Москва получает боеприпасы, а ее союзники — нужные им ресурсы, включая нефть и другие полезные ископаемые.

"В результате армия РФ равняет с землей наши города, а мы выслушиваем от Запада их внутренние проблемы и боязнь эскалации. Полный абсурд, нам нужно чем-то отвечать (на поле боя. — Ред.). Где контрбатарейная борьба, системы ПВО для работы по авиации, ракеты на удары по тылам и прочее?" — задает он вопрос.

Большая концентрация российских подразделений, как говорит соучредитель DeepState, наблюдается возле Украинска, Желанного Первого и Второго, Галицыновки и Горняка. Там действует вся 90-я танковая дивизия и 1-й армейский корпус.

Часть сил перевели из Красногоровку, поэтому ожидается усиление давления в районе Селидово, Новогродовки и Гродовки. Вариантов маневров много, а сил для этого у российских подразделений более чем достаточно, констатирует Погорелый.

Детальнее о возобновлении наступления войск России на Донбассе читайте в материале Фокуса "Новая тактика армии РФ под Покровском: почему ВС РФ снова продвигаются на Донбассе".

Российские войска также активно атакуют позиции ВСУ возле города Часов Яр в Донецкой области. Каждый день на данном направлении совершаются не менее 20 штурмов.